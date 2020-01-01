Суднобудівники “Нібулону” отримали міжнародні сертифікати відповідності ІСМ

19:00 25.06.2020   Украина

Суднобудівний-судноремонтний завод «Нібулон» отримав сертифікати відповідності (ІСМ), що підтверджують міжнародні стандарти у сфері менеджменту якості, охорони навколишнього середовища та охорони праці.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на спільноту “Миколаїв – місто корабелів”

З цією метою на верфі відомою компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» було проведено аудит. У ході аудиту, фахівці сертифікаційного органу перевірили функціонування систем менеджменту у будівництві, переобладнання, модернізація та ремонт суден, корпусних конструкцій та суднового обладнання; проведенні проєктно-конструкторських робіт; постачання запасних частин; обробки металів, тощо.

Аудитори визначили, що функціонування ІСМ суднобудівно-судноремонтного заводу організовано на високому рівні та повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів. Відтепер відповідність верфі найкращим світовим стандартам офіційно підтверджено.



Ще на цю тему:

12:15 19.06.2020
На заводі "Нібулон" освоюють технології виробництва корабельних корпусів з морського алюмінію / Фото
21:20 05.06.2020
«Нибулон» построит серию патрульных катеров по французскому проекту
17:15 18.05.2020
Верфь «Нибулона» начала строительство буксира и баржи
15:00 23.12.2019
На верфі “Нібулона” готують чергове поповнення власного флоту / Фото
12:45 08.07.2019
«Нібулон» розпочинає нову суднобудівну програму / Фото
20:30 13.06.2019
«Нібулон» почав будівництво барж нового проекту / Фото
19:27 19.12.2017
"Нибулон" планирует строить 140-метровые суда
16:22 28.11.2017
"Нибулон" провел тестовое дноуглубление на пороге Днепра новым земснарядом / Фото
12:14 12.07.2017
"Нибулон" спустил на воду седьмое несамоходное судно проекта В2000 / Фото
14:59 24.04.2017
"Нибулон" показал, как строит два буксира нового проекта / Фото
18:05 17.03.2017
«Нибулон» готовит к спуску на воду первый буксир нового проекта / Фото
17:48 28.10.2016
Компания «Нибулон» спустила на воду четвертое несамоходное судно проекта В2000 для перевозки зерна / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
14:15 23.06.2020
В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
09:46 24.06.2020
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 25.06.2020
Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом
20:00 25.06.2020
Правительство России анонсировало резкое сокращение зарплат в стране
19:45 25.06.2020
Російський банк програв справу щодо санкцій в суді ЄС
17:30 25.06.2020
Біля берегів Норвегії сів на мілину російський траулер / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 25.06.2020
Україна внесла 175 пам’яток Криму до держреєстру об’єктів культурної спадщини національного значення
20:15 25.06.2020
Кориневич: 94 українські політв'язні перебувають в окупованому Криму та в РФ, близько 70 із них - кримські татари
19:30 25.06.2020
Собственнику затонувшего в Одессе танкера дали еще месяц на подъем судна
19:00 25.06.2020
Суднобудівники “Нібулону” отримали міжнародні сертифікати відповідності ІСМ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд