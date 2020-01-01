Суднобудівники “Нібулону” отримали міжнародні сертифікати відповідності ІСМ
|19:00 25.06.2020
|Украина
Суднобудівний-судноремонтний завод «Нібулон» отримав сертифікати відповідності (ІСМ), що підтверджують міжнародні стандарти у сфері менеджменту якості, охорони навколишнього середовища та охорони праці.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на спільноту “Миколаїв – місто корабелів”
З цією метою на верфі відомою компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» було проведено аудит. У ході аудиту, фахівці сертифікаційного органу перевірили функціонування систем менеджменту у будівництві, переобладнання, модернізація та ремонт суден, корпусних конструкцій та суднового обладнання; проведенні проєктно-конструкторських робіт; постачання запасних частин; обробки металів, тощо.
Аудитори визначили, що функціонування ІСМ суднобудівно-судноремонтного заводу організовано на високому рівні та повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів. Відтепер відповідність верфі найкращим світовим стандартам офіційно підтверджено.
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