Суднобудівний-судноремонтний завод «Нібулон» отримав сертифікати відповідності (ІСМ), що підтверджують міжнародні стандарти у сфері менеджменту якості, охорони навколишнього середовища та охорони праці.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на спільноту “Миколаїв – місто корабелів”

З цією метою на верфі відомою компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» було проведено аудит. У ході аудиту, фахівці сертифікаційного органу перевірили функціонування систем менеджменту у будівництві, переобладнання, модернізація та ремонт суден, корпусних конструкцій та суднового обладнання; проведенні проєктно-конструкторських робіт; постачання запасних частин; обробки металів, тощо.

Аудитори визначили, що функціонування ІСМ суднобудівно-судноремонтного заводу організовано на високому рівні та повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів. Відтепер відповідність верфі найкращим світовим стандартам офіційно підтверджено.