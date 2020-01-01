В Україні розглядають можливість будівництва нового великого морського порту
|18:45 25.06.2020
|Украина
Новий порт хочуть побудувати в акваторії Березанського лиману Очаківського району Миколаївської області.
Інтермодальний порт, який планує побудувати комерційна структура, може стати одним з найбільших на Чорному морі, прередає Національний Промисловий Портал.
За задумом авторів проєкту, об’єкт має стати найбільшим глибоководним портом на Чорному морі, а також інтермодальним хабом, де перетинатимуться морський, річковий, залізничний транспорт і навіть може бути побудований вантажний аеропорт.
На території порту побудують власну теплоелектростанцію, завод із виробництва вітряних турбін, нафтопереробний завод, залізничний термінал, вертолітний майданчик, а також туристичний комплекс. На причальній лінії довжиною 25 км розташуються нафтоналивний, олійний та зерновий термінали, два термінали сипучих вантажів та кілька контейнерних терміналів.
Вартість створення нового порту та індустріальної зони оцінюється в 60 млрд дол. Для запуску проєкту потрібно 1,8 млрд доларів, за які можна буде побудувати 5 км причальної лінії і почати обробку контейнерів та вантажів загального призначення. Ще 0,5 млрд дол. мають намір витратити на днопоглиблення та підготовку фундаментів. Наразі вже підготовлено ескізний проєкт порту, проведено дослідження товарних потоків і економічне обґрунтування, здійснено проєктування під’їзних транспортних шляхів, зроблені дослідження глибини фарватеру і Березанського лиману та експертна оцінка днопоглиблювальних робіт.
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