В парламенте Молдовы юридическая комиссия утвердила проект поправок в уголовный кодекс и закон «О свободе выражения мнения», которые предусматривают наказание за фашизм, расизм, ксенофобию и отрицание Холокоста.

Законопроект, подготовленный депутатами фракции Партии социалистов, неформальным лидером которой является президент страны Игорь Додон, также предусматривает запрет на использование в политических целях символики тоталитарного коммунистического режима, пишет ghall.com.

Разрабатывали поправки депутаты Никита Цуркан, Гаик Вартанян, Виталий Евтодьев и Василий Боля. В результате их законотворческой работы под запретом могут оказаться серп и молот на любом носителе, в том числе на Знамени Победы.

Если законопроект примут, окажется под запретом молдавская Компартия, так как на логотипе ПКРМ присутствуют эти символы. Ответственность предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с ликвидацией организации и штрафами.

Комментируя происходящее, представитель молдавских коммунистов Елена Боднаренко отметила, что в момент обсуждения поправок в парламенте, глава государства «склоняет голову перед Знаменем Победы с символами серпа и молота на параде Победы в Москве».

Мнение Компартии поддержали парламентарии-правоцентристы из партий Андриана Канду Pro Moldova и экс-премьера Майи Санду «Действие и солидарность».

«Мы настояли на том, чтобы убрать из проекта положения, которые касаются серпа и молота», — заявил депутат Сергей Сырбу.

Его коллега из ПДС Сергей Литвиненко потребовал исключить это положение из окончательной редакции закона.

В парламентской юридической комиссии согласились, что в предложение социалистов должны быть внесены корректировки, исключающие спорное положение о символике серпа и молота. К этому вопросу депутаты вернутся на втором чтении законопроекта.

Ранее, в 2012 году, запретить использование коммунистической символики пыталась Либеральная партия Михаила Гимпу.

Напомним, 12 июля 2012 г. парламент Молдовы осудил тоталитарный коммунистический режим, действовавший в МССР, и ввел запрет на использование в политических целях его символов — серпа и молота, а также на пропаганду тоталитарных идеологий.

Конституционный суд РМ обратился к Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) за правовой оценкой этих ограничений. В итоге Венецианская комиссия признала введенный властями Молдовы запрет на использование коммунистической символики противоречащим Европейской конвенции по правам человека.

«Комиссия не видит реальной или возможной угрозы восстановления в Молдове коммунистической диктатуры и поэтому считает, что запрет символики в качестве превентивной меры по защите демократии не может рассматриваться как насущная социальная потребность», — говорилось в заключении ВК.

Руководствуясь этой рекомендацией, Конституционный суд Республики Молдовы принял постановление № 12 от 4 июня 2013 года в котором признал неконституционным запрет коммунистической символики в стране.