Зеленський і Ердоган обговорили будівництво житла для кримських татар в Херсонській області
|18:15 25.06.2020
|Крым
Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонну розмову, в ході якої обговорили будівництво на Херсонщині житла для сімей кримських татар.
Про це повідомили в Офісі президента України, пише Центр журналістських розслідувань.
«За моїм дорученням наш уряд опрацьовує текст українсько-турецької міжурядового меморандуму, який буде визначати технічні питання будівництва», – зазначив Зеленський.
Президент України подякував Туреччині за незмінну позицію щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав кримськотатарського народу.
Житлові комплекси разом із об’єктами соціальної інфраструктури для переселенців з окупованого Криму при допомозі Туреччини планують будувати в Херсоні і Генічеську. Будівництво мають почати в травні-червні, аби люди вже навесні 2021 року змогли вселитися в новозбудоване житло.
Як повідомлялось, 27 лютого турецька делегація на чолі з послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере оглянула в Генічеську Херсонської області земельну ділянку, на якій пропонується розпочати будівництво житла для переселенців з окупованого Криму, допомогу в якому пообіцяв надати президент Туреччини Реджеп Ердоган.
На початку січня 2020 року в Херсонській ОДА повідомили про плани створити на території області місця компактного проживання для переселенців з окупованих Криму і Донбасу. Як варіант розглядалось місто Генічеськ.
3 лютого 2020 року турецький президент Реджеп Ердоган після зустрічі з Володомиром Зеленським в Києві заявив, що Туреччина допоможе Україні забезпечити житлом близько 500 сімей кримських татар. «Ми прийняли з моїм товаришем рішення побудувати разом з розвитком інфраструктури житло для 500 сімей. Наші міністри обговорять питання і ми разом будемо діяти. Наші фахівці приїдуть, все досліджують, зроблять план, зроблять проект», – сказав Ердоган.
13 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що містечко для вимушених переселенців з окупованого Криму, серед яких понад 500 сімей кримських татар, за допомогою Туреччини планується побудувати в Херсонській області.
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