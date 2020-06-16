В «міському суді» Армянська 25 червня мало відбутися попереднє судове слухання по «справі» щодо лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Однак засідання перенесли на 9 липня через формальні причини.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Відео розмістив кримськотатарський активіст Нариман Джелял, пише Центр журналістських розслідувань.

«Фактично судове засідання не відбулося через формальні причини. Ще на стадії підписання обвинувального висновку прокурор, який повинен направити копію обвинувального висновку і Мустафі-ага, і мені, цього не зробили. Таким чином, захист не знайомий з об’ємом пред’явленого обвинувачення, не знає, які свідки заявлені звинуваченням в якості обов’язкових для виклику в суд і не знає, які докази обвинувачення будуть використовувати в цьому судовому процесі. При таких обставинах починати судовий процес неможливо», – розповів Микола Полозов.

Також в Криму «суд» розгляне скаргу адвоката Миколи Полозова на «судову тяганину», через яку його скарга про недопуск до захисту голови Меджлісу Рефата Чубарова не розглядається вже кілька місяців.

Полозов розповів, що постанова слідчого про недопуск його до справи було оскаржено два місяці тому, але його так і не розглянули. У зв’язку з цим адвокат поскаржився в «суд».

«Мною позавчора було подано заяву на ім’я голови суду про тяганину судову, допущеної суддею Білоусом, і ось вчора суд призначив на завтра, на 11 годину, у судді Кузнецової розгляд моєї скарги», – повідомив Полозов. «Суддя» «Верховного суду» Криму Сергій Погребняк заявив самовідвід у кримінальній справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

8 червня «Слідче управління СК РФ по Республіці Крим» передало в «суд» справу стосовно Мустафи Джемілєва без повідомлення обвинуваченого і захисників. Справа буде заочно слухатись в «Армянському міському суді», її буде розглядати «суддя» Венера Ісроілова.

13 квітня 2020 року російські слідчі в Криму пред’явили обвинувачення Мустафі Джемілєву за трьома статтями в рамках попереднього слідства: за ч.3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону РФ), по ч.1 ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів) і за ч. 1 ст 224 КК РФ (недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки). Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в окупований Крим через пункт пропуску «Каланчак» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили і він був змушений повернутися в Київ. Друга і третя статті мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який в травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім’ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в російський Краснодар.

Наприкінці квітня адвокат Полозов подав документи на оскарження постанови «кримського управління Слідкому РФ», який відмовив йому в допуску до справи проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова як захисника. За словами адвоката, підставою для відмови йому в допуску до справи слідство вказувало, що раніше він захищав Ахтема Чийгоза в рамках «справи 26 лютого», співучасником якої слідчий вважає Рефата Чубарова. При цьому, як підкреслює Полозов, російське законодавство «не забороняє одному адвокату бути захисником відразу декількох обвинувачених, які є фігурантами однієї справи».

У березні 2020 року «кримське управління Слідкому РФ» порушило кримінальну справу стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за нібито «організацію масових заворушень» під час проведення проукраїнського мітингу 26 лютого 2014 року біля Верховної Ради АРК. Чубаров вважає, що окупанти намагаються залякати кримчан перед запланованою Меджлісом на 3 травня ненасильницької акцією – пішого маршу з материкової України в Крим.

31 березня «кримське управління Следкома РФ» заочно пред’явило обвинувачення Чубарову в нібито «організації масових заворушень» і в закликах до «порушення територіальної цілісності РФ» на мітингу 26 лютого 2014 року.