Стало відомо, скільки коштів США можуть виділити на сферу безпеки для України у 2021 році
|17:45 25.06.2020
|Украина
Щонайменше $250 млн допомоги у сфері безпеки передбачено виділення Україні у законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 рік, з яких половина призначена на закупівлю летальної зброї.
Як зазначено в повідомленні на офіційній веб-сторінці сенатора-республіканця США Роба Портмана, співзасновника та співголови Українського кокусу в Сенаті та члена Комітету з питань міжнародних відносин, Закон про виділення бюджету на національну оборону США у 2021 році включає $250 млн оборонної допомоги Україні, пише defence-ua.
Поряд з цим уточнюється, що цільове призначення коштів — забезпечення летального та нелетального озброєння, проведення додаткових навчань, а також надання консультативної допомоги українським силам. При цьому передбачається виділення $125 млн суто на закупівлю летальної зброї. Це на $75 млн більше, ніж у 2020 фінансовому році.
Законопроект, також, містить пропозицію сенатора Портмана щодо розробки Пентагоном нової багаторічної стратегії підтримки розвитку Збройних Сил України, яка передбачає посилення їх можливостей, а також вироблення плану подальшої допомоги США у сфері безпеки. Документ окреслює значну частину оборонної допомоги США, яка спрямована на втілення критично важливих реформ оборонного сектору в Україні.
Сенатор Роб Портман має намір внести поправку, яка вітатиме приєднання України до програми "Партнер з розширеними можливостями НАТО".
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