Николаевский судостроительный завод (НСЗ) «Океан» завершает модернизацию сухогрузного судна Modulus 3, которая предусматривает увеличение длины судна на 24,05 метра.

Об этом сообщают Порты Украины со ссылкой на издание «Николаев — город корабелов».

Удлинение судна за счет цилиндрической вставки является типовой модернизацией, которую проходят все суда проекта 003RSD04/ALB03 типа Caspian Express разработки Морского инженерного бюро (Одесса). Предыдущее судно этой серии Modulus 2 проходило аналогичную модернизацию на Херсонской верфи Smart Maritime Group в 2019 году.

Основная задача удлинения судна — увеличение дедвейта в меньших осадках (3,8-4,5 метра), характерных для портов Азовского моря. После модернизации длина судна составит 114,2 метра. Дедвейт при осадке 4,5 метра увеличился с 3429 тонн до 4768 тонн.

«После такой модернизации судно сохранит все свои исходные преимущества (перевозка негабаритных грузов) и получит снижение себестоимости перевозок за счет генеральных перевозок. Два трюма общим объемом 7867 кубометров (на 2381 кубометров больше исходных значений) имеют ящичные форму с гладкими стенками, что делает их удобными для размещения грузов без штивки. За счет увеличения отношения длины к ширине удалось сохранить те же скорость и расход топлива», — сказано в сообщении.

Николаевский судостроительный завод «Океан» (до апреля 2011 года — «Вадан Ярдс Океан», до декабря 2008 года — Damen Shipyard’s Okean, до февраля 2001 года — «Судостроительный завод «Океан») специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров и барж. Кроме того, завод занимается стивидорной деятельностью. Согласно реестру морских портов АМПУ, ООО «Судостроительный завод «Океан» оперирует достроечной набережной №1 Херсонского морского порта.