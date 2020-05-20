Завод «Океан» завершает операцию по удлинению сухогруза Modulus 3

17:15 25.06.2020   Николаев

Николаевский судостроительный завод (НСЗ) «Океан» завершает модернизацию сухогрузного судна Modulus 3, которая предусматривает увеличение длины судна на 24,05 метра. 

Об этом сообщают Порты Украины со ссылкой на издание «Николаев — город корабелов».

Удлинение судна за счет цилиндрической вставки является типовой модернизацией, которую проходят все суда проекта 003RSD04/ALB03 типа Caspian Express разработки Морского инженерного бюро (Одесса). Предыдущее судно этой серии Modulus 2 проходило аналогичную модернизацию на Херсонской верфи Smart Maritime Group в 2019 году.

Основная задача удлинения судна — увеличение дедвейта в меньших осадках (3,8-4,5 метра), характерных для портов Азовского моря. После модернизации длина судна составит 114,2 метра. Дедвейт при осадке 4,5 метра увеличился с 3429 тонн до 4768 тонн.

«После такой модернизации судно сохранит все свои исходные преимущества (перевозка негабаритных грузов) и получит снижение себестоимости перевозок за счет генеральных перевозок. Два трюма общим объемом 7867 кубометров (на 2381 кубометров больше исходных значений) имеют ящичные форму с гладкими стенками, что делает их удобными для размещения грузов без штивки. За счет увеличения отношения длины к ширине удалось сохранить те же скорость и расход топлива», — сказано в сообщении.

Николаевский судостроительный завод «Океан» (до апреля 2011 года — «Вадан Ярдс Океан», до декабря 2008 года — Damen Shipyard’s Okean, до февраля 2001 года — «Судостроительный завод «Океан») специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров и барж. Кроме того, завод занимается стивидорной деятельностью. Согласно реестру морских портов АМПУ, ООО «Судостроительный завод «Океан» оперирует достроечной набережной №1 Херсонского морского порта.



Ще на цю тему:

18:30 17.06.2020
Доходи миколаївського Дослідно-проектного центру кораблебудування виросли вдвічі
11:15 10.06.2020
На навчальному судні з Маріуполя відремонтують дизель-агрегат
17:01 04.06.2020
Пошукове судно з Маріуполя відремонтує Одеський морський порт
18:00 03.06.2020
В Україні за три роки збудували 42 судна
11:00 03.06.2020
В Одессе отремонтировали пассажирский теплоход «Генуя»
09:00 01.06.2020
Ильичевский судоремонтный завод ремонтирует одновременно 22 судна
15:00 28.05.2020
Лоцманский катер «Альдебаран» пройдет ремонт в Николаеве / Фото
12:00 28.05.2020
Ильичевский судоремонтный завод разработал новый контейнер для перевозки грузов на паллетах
18:45 20.05.2020
Київський судноремонтний завод прийняв на ремонт пасажирський теплохід / Фото
11:00 20.05.2020
В Николаеве показали, как строят трехпалубный катамаран для морских прогулок / Фото
13:00 14.05.2020
Голландський танкер, побудований у Миколаєві, ввели в експлуатацію / Фото
18:15 08.05.2020
Киевский судоремонтный завод отремонтировал судно «Госгидрографии»
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
14:15 23.06.2020
В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
09:46 24.06.2020
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 25.06.2020
Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом
20:00 25.06.2020
Правительство России анонсировало резкое сокращение зарплат в стране
19:45 25.06.2020
Російський банк програв справу щодо санкцій в суді ЄС
17:30 25.06.2020
Біля берегів Норвегії сів на мілину російський траулер / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 25.06.2020
Україна внесла 175 пам’яток Криму до держреєстру об’єктів культурної спадщини національного значення
20:15 25.06.2020
Кориневич: 94 українські політв'язні перебувають в окупованому Криму та в РФ, близько 70 із них - кримські татари
19:30 25.06.2020
Собственнику затонувшего в Одессе танкера дали еще месяц на подъем судна
19:00 25.06.2020
Суднобудівники “Нібулону” отримали міжнародні сертифікати відповідності ІСМ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд