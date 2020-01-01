Прокуратур АРК: Накладено арешти на 18 суден-порушників порядку в’їзду та виїзду з окупованого Криму

13:30 25.06.2020   Крым

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. 

Проте, деякі іноземні судна, порушуючи законодавство, здійснюють заходи в Крим, пише пресслужба Прокуратури Автономної республіки Крим. 

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) розслідує кримінальне провадження за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. 
 
Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території окупованого півострову кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

Завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, інших державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму: із 162 до 15 на сьогоднішній час. Більше того, іноземні судна з провідних морських держав до Криму не заходять. Натомість, порушують законодавство  переважно судна під прапором Росії, інколи - Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн,  з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі.  
   
У зв’язку з цим, прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала процес звернення до суду з клопотаннями про накладення арешту на судна, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів.  Наразі,  вже накладені арешти на 18 суден-порушників. Т

акож, прокуратура автономії планує звернутись до Укрбюро Інтерполу для внесення таких суден до бази розшуку та направити запити до іноземних держав про міжнародну правову допомогу, з метою виконання арештів. 



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