США запустили второй за неделю военный спутник с МКС
|14:15 25.06.2020
|Россия
Малый спутник Red-Eye-3 в интересах Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA запущен 24 июня с Международной космической станции.
Об этом сообщило НАСА, пишет издание ЦАМТО.
В прошлый четверг, 18 июня, со станции был выведен на орбиту аналогичный космический аппарат Red-Eye-2.
На сайте НАСА отмечается, что Red-Eye-3 был запущен с помощью канадского манипулятора SSRMS после вывода спутника наружу МКС из японского модуля Kibo.
В интересах DARPA спутник Red-Eye-3 будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.
Первый из трех спутников Red-Eye был запущен в июне 2019 года.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен, напоминает агентство.
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