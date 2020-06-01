Очередь до ремонта российского подводного аппарата "Лошарик" дойдет в 2021 году

16:45 25.06.2020   Россия

Работы по восстановлению спецподлодки "АС-31" ("Лошарик") перенесли на 2021 год. 

Как пишет sudostroenie.info, об этом сообщает ТАСС.
 
Откладывание работ по восстановлению связано с тем, что аппарат не является первым в очереди на ремонт — в этом отношении приоритетным является аппарат "АС-15".

Сам подводный аппарат был поврежден 1 июля 2019 года при пожаре во время стыковки атомной глубоководной станции АС-31 с атомной лодкой носителем "Подмосковье", из-за которого погибли 14 офицеров-подводников. Причиной называется задымление в аккумуляторном отсеке и последовавшим за ним взрывом литий-ионной аккумуляторной батареи.

Доставка к месту проведения ремонта на Центра судостроения "Звездочка" прошла через несколько месяцев осенью.



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