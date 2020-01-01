Жителей Севастополя на голосование по поправкам в Конституцию РФ заманивают крупными призами
|14:30 25.06.2020
|Севастополь
Незаконное голосование по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня проходит в оккупированном Севастополе.
Открылись все 180 участков, участковые избирательные комиссии работают с 8.00 до 20.00, сообщает Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу оккупационного правительства города.
Для "волеизъявления" до основного дня голосования достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения. Для голосования на дому можно подавать заявления.
Издание пишет, что в Севастополе разыграют призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию – семь автомобилей и несколько десятков мобильных телефонов.
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