Незаконное голосование по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня проходит в оккупированном Севастополе.

Открылись все 180 участков, участковые избирательные комиссии работают с 8.00 до 20.00, сообщает Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу оккупационного правительства города.

Для "волеизъявления" до основного дня голосования достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения. Для голосования на дому можно подавать заявления.

Издание пишет, что в Севастополе разыграют призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию – семь автомобилей и несколько десятков мобильных телефонов.