Жителей Севастополя на голосование по поправкам в Конституцию РФ заманивают крупными призами

14:30 25.06.2020   Севастополь

Незаконное голосование по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня проходит в оккупированном Севастополе. 

Открылись все 180 участков, участковые избирательные комиссии работают с 8.00 до 20.00,  сообщает Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу оккупационного правительства города.

Для "волеизъявления" до основного дня голосования достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения. Для голосования на дому можно подавать заявления.

Издание пишет, что в Севастополе разыграют призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию – семь автомобилей и несколько десятков мобильных телефонов.



Ще на цю тему:

15:15 19.06.2020
Севастопольский юрист требует исключить его из избирательного списка на российском референдуме
13:15 11.06.2020
МИД Украины: Предстоящее голосование в Крыму по поправкам в Конституцию России незаконно
12:01 21.02.2020
Організувати місцеві вибори на території півострова наразі неможливо, визнає нардеп
13:15 24.09.2019
Госсовет оккупированного Крыма избрал заместителей председателя и глав комитетов
08:35 19.09.2019
Незаконні вибори: в Криму почав роботу "парламент" окупантів
09:30 18.09.2019
Прокуратура АРК направила до суду справу організатора “виборів” в окупованому Криму
14:00 12.09.2019
Игнорирование крымчанами выборов оккупанты сочли «провокацией» и «европейской традицией»
11:30 12.09.2019
Україна закликала ПАРЄ не визнавати членів російської делегації, "обраних" в окупованому Криму
20:45 11.09.2019
Рада визнала «вибори» в окупованому Криму нелегітимними
16:21 11.09.2019
Комітет Ради схвалив заяву про невизнання російських “виборів” у Криму
20:45 10.09.2019
С момента аннексии количество избирателей в Крыму выросло на 214 тысяч человек
17:30 10.09.2019
В Крыму огласили итоги незаконных выборов в "парламент"
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
18:45 22.06.2020
У Болгарії повернули масковий режим
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
14:15 23.06.2020
В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
09:46 24.06.2020
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
14:00 19.06.2020
У Молдові "замінували" посольство Росії вже третій раз за місяць
Всі новини країни
Россия Россия
15:45 25.06.2020
Новий бронетранспортер вийшов з ладу одразу після параду у Москві / Відео, фото
14:15 25.06.2020
США запустили второй за неделю военный спутник с МКС
14:00 25.06.2020
Росія становить загрозу для інших країн – глава Бундесверу
12:00 25.06.2020
Сербія отримає російські танки
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 25.06.2020
Оккупанты сообщили о заполняемости крымских отелей
16:00 25.06.2020
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки
15:30 25.06.2020
На базі навчального центру ВМСУ курсанти боролися за живучість корабля
15:15 25.06.2020
Три уроженца Северного Кавказа похитили жителя Ялты
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд