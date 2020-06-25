В связи с недавним выступлением находящегося под санкциями Георгия Мурадова на втором дополнительном совещании ОБСЕ по человеческому измерению «Свобода выражения мнений в связи с другими фундаментальными свободами» (22-23 июня 2020 года), представители Крымскотатарского Ресурсного Центра заявили официальный протест на провокацию так называемых «крымских активистов».

Суть данного обращения такова: в связи со специфическими условиями проведения конференций в рамках международных организаций (видеоконференции через платформу ZOOM) Российская Федерация обходит политику непризнания аннексии и существующие санкции, используя спикеров, которых там быть не должно, пишет ghall.com.

23 июня в ходе вышеуказанной видеоконференции Россия привлекла разыскиваемого Георгия Мурадова к роли спикера от российской общественной организации «Russian Association for International Cooperation».

Однако, упомянутый Мурадов является должностным лицом и заявлен страной-агрессором в качестве так называемого «заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации», что лишь дополнительно подчёркивает принадлежность этого гражданина РФ к оккупационной власти.

Как известно, Мурадов в 2014 году был включен в санкционный список Евросоюза (Решение Совета ЕС 2014/145/CFSP от 17.03.2014) за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины. Таким образом, Мурадов в принципе не должен был быть допущен к участию в мероприятии ОБСЕ. В период до оккупации Крыма Россией Георгий Мурадов был российским чиновником в отраслях, тесно связанных с политической полицией режима Владимира Путина.

ОБСЕ напомнили, что Россия будет и дальше пытаться пользоваться сложившейся ситуацией вокруг пандемии, используя скомпрометированных персон, которые несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, во время видеоконференций для озвучивания тезисов Кремля по оправданию оккупации Крыма.

Международным организациям следует принимать все необходимые меры по недопущению подобных лиц на официальные мероприятия. В связи с этим представители Крымскотатарского Ресурсного Центра призвали предотвратить подобного рода нарушения со стороны РФ и оккупационной власти в будущем.