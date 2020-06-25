Крымские активисты требуют от ОБСЕ не допускать на заседания российских провокаторов

16:30 25.06.2020   Крым

В связи с недавним выступлением находящегося под санкциями Георгия Мурадова на втором дополнительном совещании ОБСЕ по человеческому измерению «Свобода выражения мнений в связи с другими фундаментальными свободами» (22-23 июня 2020 года), представители Крымскотатарского Ресурсного Центра заявили официальный протест на провокацию так называемых «крымских активистов».

Суть данного обращения такова: в связи со специфическими условиями проведения конференций в рамках международных организаций (видеоконференции через платформу ZOOM) Российская Федерация обходит политику непризнания аннексии и существующие санкции, используя спикеров, которых там быть не должно, пишет ghall.com.

23 июня в ходе вышеуказанной видеоконференции Россия привлекла разыскиваемого Георгия Мурадова к роли спикера от российской общественной организации «Russian Association for International Cooperation».

Однако, упомянутый Мурадов является должностным лицом и заявлен страной-агрессором в качестве так называемого «заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации», что лишь дополнительно подчёркивает принадлежность этого гражданина РФ к оккупационной власти.

Как известно, Мурадов в 2014 году был включен в санкционный список Евросоюза (Решение Совета ЕС 2014/145/CFSP от 17.03.2014) за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины. Таким образом, Мурадов в принципе не должен был быть допущен к участию в мероприятии ОБСЕ. В период до оккупации Крыма Россией Георгий Мурадов был российским чиновником в отраслях, тесно связанных с политической полицией режима Владимира Путина.

ОБСЕ напомнили, что Россия будет и дальше пытаться пользоваться сложившейся ситуацией вокруг пандемии, используя скомпрометированных персон, которые несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, во время видеоконференций для озвучивания тезисов Кремля по оправданию оккупации Крыма.

Международным организациям следует принимать все необходимые меры по недопущению подобных лиц на официальные мероприятия. В связи с этим представители Крымскотатарского Ресурсного Центра призвали предотвратить подобного рода нарушения со стороны РФ и оккупационной власти в будущем.



Ще на цю тему:

14:45 25.06.2020
Украинский Морской профсоюз: Заходить в крымские порты опасно для жизни и здоровья
12:15 25.06.2020
Уже осенью: Генерал США предупредил Украину о неминуемом вторжении России
11:30 25.06.2020
Доповідь генсека ООН по Криму виявила нові порушення Росії – Кислиця
20:45 24.06.2020
Росія порушує права дітей у Криму – посол України
19:15 24.06.2020
Тимчасово повірена США підкреслила непохитну американську політику: Крим - це Україна
16:48 24.06.2020
Дело экс-судьи из Крыма Чорнобука: киевский суд объявил перерыв до сентября
16:01 24.06.2020
«Маски скинуті». Як окупанти провели військовий парад в анексованому Криму
14:14 24.06.2020
Захарова у відповідь на слова про борг РФ за розміщення флоту в Криму: "Уже не знають, що й вигадати"
14:01 24.06.2020
Ухвалення поправок до Конституції РФ не узаконить окупацію Криму, - в МЗС України відповіли на заяви Клішаса
13:28 24.06.2020
ФСБ клопотатиме про подальший арешт затриманого на адмінкордоні українського військового – адвокат
13:15 24.06.2020
Джапарова на зустрічі з італійським послом підняла питання повернення Марківа
10:30 24.06.2020
Мировое сообщество не верит словам Путина о «демократическом присоединении Крыма» – Зеленко
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
14:15 23.06.2020
В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
09:46 24.06.2020
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 25.06.2020
Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом
20:00 25.06.2020
Правительство России анонсировало резкое сокращение зарплат в стране
19:45 25.06.2020
Російський банк програв справу щодо санкцій в суді ЄС
17:30 25.06.2020
Біля берегів Норвегії сів на мілину російський траулер / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 25.06.2020
Україна внесла 175 пам’яток Криму до держреєстру об’єктів культурної спадщини національного значення
20:15 25.06.2020
Кориневич: 94 українські політв'язні перебувають в окупованому Криму та в РФ, близько 70 із них - кримські татари
19:30 25.06.2020
Собственнику затонувшего в Одессе танкера дали еще месяц на подъем судна
19:00 25.06.2020
Суднобудівники “Нібулону” отримали міжнародні сертифікати відповідності ІСМ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд