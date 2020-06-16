Заполняемость отелей оккупированного Крыма после открытия туристического сезона для местных жителей составляет 20%.

Об этом сообщил "министр" курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко, пишет Крыминформ.

«Никаких иллюзий по поводу первого этапа открытия сезона у нас нет. Крымчане обеспечивают не более 20% загрузки номерных фондов отелей. За исключением выходных, когда многие гостиницы благодаря крымским туристам заполнены более чем на 60%», – рассказал Волченко.

По его словам, с середины июня начали работу более 200 средств размещения – те, что взяли на себя обязательства по выполнению требований Роспотребнадзора. В первую очередь этот период необходим отельному бизнесу для «раскачки, обкатки персонала и технологических процессов после простоя», – отметил "министр".

Крым начал поэтапную подготовку к курортному сезону:15 июня, отели и санатории открылись исключительно для местных жителей. На втором, с 1 июля, на полуостров смогут приехать жители других регионов РФ. «О третьем этапе, который включает в себя разрешение массовых мероприятий и запуск целого ряда развлекательных учреждений, говорить все-таки еще рано. Сначала нужно запустить межсубъектовый туризм. Сможем ли запустить третий этап до конца лета – да, мы на это надеемся», – уточнил Волченко.

С 15 июня в Крыму полностью снят режим самоизоляции. Для приезжающих из других регионов РФ отменена обязательная обсервация, это правило сохраняется только для прибывающих из-за рубежа. На всех пунктах въезда в республику проводится термометрия.

По данным на конец мая, всего в Крыму действует 1 092 санаторно-курортные и гостиничные организации разных форм собственности, а также порядка 2 700 малых средств размещения.