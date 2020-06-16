Уже осенью: Генерал США предупредил Украину о неминуемом вторжении России

12:15 25.06.2020   Крым

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму более чем критическая, но Украина не собирается помогать оккупантам решать эту проблему.
 
Поэтому уже осенью 2020 года российский глава Владимир Путин может начать новое наступление и провести вторжение в Украину, чтобы захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в Крым. При этом в Кремле будут оправдываться за это вооруженное вторжение гуманитарной катастрофой, чтобы избежать резкой критики и жесткий последствий со стороны Запада. 

С таким предупреждением к властям Украины обратился экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, передает ONLINE.UA

Генерал напомнил, что как раз осенью Путин решил провести масштабные военные учения "Кавказ 2020", а это значит, что в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск и военного потенциала. 

По мнению Ходжеса, Кремль неспроста запланировал эти учения именно на осень, так как ситуация с водоснабжением из-за засухи достигнет критического пика. 

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение (и это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом), что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернутся в Крым", — уверен генерал в неминуемом вторжении России в Украину. 

Ходжес напомнил, что украинский Крым очень важен для Москвы, ведь именно с портов оккупированного полуострова российские корабли отправляются на поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии. 

Поэтому он призвал Запад не позволить Путину продолжать противоправные действия и начать авоматически блокировать любое российское судно, которое выходит из крымских портов. "Порты в Крыму объявили закрытыми и Россия незаконно их использует. На Западе все должны заявить, что любое российское судно, выходящее из этих портов, автоматически блокируется", – резюмировал Ходжес. 

Важно отметить, что это не первое предупреждение Украине относительно нового вероятного вторжения России в Херсонскую область. 

Ранее такое мнение выражал президент американского фонда Джеймстаун Глен Говард, отметив, что засушливое лето в Крыму может побудить россиян перейти к активным действиям в Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом и возобновить водоснабжение оккупированного Крыма. 

Несколько дней назад экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин выступал с предупреждением, что Путин уже ведет техническую, политическую и военную подготовку, чтобы получить воду. 

Ранее издание сообщало, что глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров озвучил новое важное предупреждение украинцам и команде президента Владимира Зеленского — он попросил быть максимально внимательными в ближайшие месяцы к событиям, которые будут связаны с поставками днепровской воды в оккупированный Крым. Чубаров обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин может пойти на силовые действия, а "третья сторона" будет убеждать официальный Киев восстановить водоснабжение полуострова.



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