В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки

16:00 25.06.2020   Крым

COVID-19 за сутки лабораторно подтвержден у семи человек в оккупированном Крыму. 

Об этом сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает Крыминформ.

«За 24 июня на территории Республики Крым подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Все случаи выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», – написал Аксенов.

Как пояснил во время брифинга по ситуации с распространением коронавируса в республике заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по оккупированному Крыму Дмитрий Крутиков, семь новых случаев подтверждено по итогам проведения 1 958 исследований.

«Евпатория – три случая, старый очаг в Евпаторийской городской больнице, из которых два пациента и один медицинский работник, все госпитализированы в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7. (Еще один случай) – Белогорский район, контактный по ранее выявленному очагу, также госпитализирован в 7 горбольницу. И Симферополь – три случая, два были выявлены при лабороторном скрининге здоровых лиц, один – по ранее зарегистрированному очагу, все госпитализированы в (7 горбольницу)», – добавил он.

Также сообщается, что мужчина с подтвержденным коронавирусом скончался в Симферополе. 

«Умер пациент, который находился в тяжелом состоянии в реанимации в Симферопольской городской клинической больнице №7 с развившимся острым нарушением мозгового кровообращения, предварительно не связанным с COVID», – сообщил Крыминформ.



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