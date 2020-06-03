Перспективний бронетранспортер Росії на платформі «Бумеранг» задимівся й вийшов з ладу одразу після параду.

Про це повідомляє Український Мілітарний Портал.

Інцидент стався після параду 24 червня у Москві.



Коли бронетехніка поверталася з параду, один з бронетранспортерів К-17 ВПК-7829 «Бумеранг» задимився, проїхав близько 100 метрів і зупинився.

На допомогу приїхала машина ремонту РЭМ-КЛ.

«Бумеранг» далі не поїхав своїм ходом, машину взяли на буксир, імовірно, виникли проблеми з двигуном.

«Бумеранг» – перспективна колісна платформа середньої вагової категорії, що розробляється ТОВ «Військово-промислова компанія».

Двигун розташований в передній частині машини.

К-17 – російська колісна бойова машина піхоти на базі уніфікованої броньованої платформи ВПК-7829 «Бумеранг».

В конструкції застосований комплекс активного захисту «Афганіт». Основне озброєння безлюдного модуля – 30-мм гармата 2А42. Є також кулемет калібру 7,62 мм і протитанкові ракети «Корнет».

К-17 ВПК-7829 «Бумеранг» (червень 2020). Фото: ЗМІ РФ