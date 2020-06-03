Новий бронетранспортер вийшов з ладу одразу після параду у Москві / Відео, фото

15:45 25.06.2020   Россия

Перспективний бронетранспортер Росії на платформі «Бумеранг» задимівся й вийшов з ладу одразу після параду.

Про це повідомляє Український Мілітарний Портал.

Інцидент стався після параду 24 червня у Москві.
 
Коли бронетехніка поверталася з параду, один з бронетранспортерів К-17 ВПК-7829 «Бумеранг» задимився, проїхав близько 100 метрів і зупинився.

На допомогу приїхала машина ремонту РЭМ-КЛ.

«Бумеранг» далі не поїхав своїм ходом, машину взяли на буксир, імовірно, виникли проблеми з двигуном.

«Бумеранг» – перспективна колісна платформа середньої вагової категорії, що розробляється ТОВ «Військово-промислова компанія».

Двигун розташований в передній частині машини.

К-17 – російська колісна бойова машина піхоти на базі уніфікованої броньованої платформи ВПК-7829 «Бумеранг».

В конструкції застосований комплекс активного захисту «Афганіт». Основне озброєння безлюдного модуля – 30-мм гармата 2А42. Є також кулемет калібру 7,62 мм і протитанкові ракети «Корнет».

К-17 ВПК-7829 «Бумеранг» (червень 2020). Фото: ЗМІ РФ



Ще на цю тему:

12:00 25.06.2020
Сербія отримає російські танки
17:30 23.06.2020
"Туполев" планирует увеличить расходы по программе развития российского ОПК в четыре раза
19:15 17.06.2020
"Каспийский меч": Стали известны подробности применения российских "Калибров" в Сирии / Фото
19:45 15.06.2020
Американский ударный беспилотник уничтожил джихадистов, преодолев все российские системы ПВО
16:45 15.06.2020
Індонезійські танки ПТ-76 отримають озброєння з українськими ракетами
19:00 09.06.2020
«Алмаз-Антей» поставит МО РФ три полка С-400 и четыре комплекта С-350 «Витязь»
15:45 09.06.2020
Пораховано, скільки "Панцир С1" втрачено у Сирії та Лівії
14:30 05.06.2020
Россия продолжает терять рынок вооружений: сорвался крупный российско-индийский проект
18:20 03.06.2020
Российский фрегат "Адмирал флота Касатонов" испытал антиторпеду
20:30 02.06.2020
Путін дозволив відповідати ядерними ракетами на звичайну зброю під час атак об’єктів РФ
11:00 26.05.2020
Афганистан откажется от российских вертолетов
15:20 20.05.2020
Индия отказалась от закупки российских истребителей
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
14:15 23.06.2020
В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
09:46 24.06.2020
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 25.06.2020
Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом
20:00 25.06.2020
Правительство России анонсировало резкое сокращение зарплат в стране
19:45 25.06.2020
Російський банк програв справу щодо санкцій в суді ЄС
17:30 25.06.2020
Біля берегів Норвегії сів на мілину російський траулер / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 25.06.2020
Україна внесла 175 пам’яток Криму до держреєстру об’єктів культурної спадщини національного значення
20:15 25.06.2020
Кориневич: 94 українські політв'язні перебувають в окупованому Криму та в РФ, близько 70 із них - кримські татари
19:30 25.06.2020
Собственнику затонувшего в Одессе танкера дали еще месяц на подъем судна
19:00 25.06.2020
Суднобудівники “Нібулону” отримали міжнародні сертифікати відповідності ІСМ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд