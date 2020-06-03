Новий бронетранспортер вийшов з ладу одразу після параду у Москві / Відео, фото
|15:45 25.06.2020
|Россия
Перспективний бронетранспортер Росії на платформі «Бумеранг» задимівся й вийшов з ладу одразу після параду.
Про це повідомляє Український Мілітарний Портал.
Інцидент стався після параду 24 червня у Москві.
Коли бронетехніка поверталася з параду, один з бронетранспортерів К-17 ВПК-7829 «Бумеранг» задимився, проїхав близько 100 метрів і зупинився.
На допомогу приїхала машина ремонту РЭМ-КЛ.
«Бумеранг» далі не поїхав своїм ходом, машину взяли на буксир, імовірно, виникли проблеми з двигуном.
«Бумеранг» – перспективна колісна платформа середньої вагової категорії, що розробляється ТОВ «Військово-промислова компанія».
Двигун розташований в передній частині машини.
К-17 – російська колісна бойова машина піхоти на базі уніфікованої броньованої платформи ВПК-7829 «Бумеранг».
В конструкції застосований комплекс активного захисту «Афганіт». Основне озброєння безлюдного модуля – 30-мм гармата 2А42. Є також кулемет калібру 7,62 мм і протитанкові ракети «Корнет».
К-17 ВПК-7829 «Бумеранг» (червень 2020). Фото: ЗМІ РФ
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