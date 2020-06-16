Руководство колонии вывело политзаключенного Эмиля Джемаденова из камеры ШИЗО, в которой он пробыл 92 суток.

В колонии ФКУ ИК-16 ГУФСИН РФ по Республике Башкортостан проведена проверка. Об этом сообщает «Крымская солидарность» со ссылкой на супругу Эмиля Джемаденова, пишет flot2017.

«23 июня 2020 года мой муж Эмиль Джемаденов позвонил из исправительной колонии, где он отбывает срок. Ему предоставили такую возможность. С его слов, в колонию пришло много запросов от различных ведомств о состоянии здоровья, условиях содержания. Состоялась прокурорская проверка. Сейчас он в отряде уже около 20 дней, в удовлетворительном состоянии», — рассказала Лиана Белялова.

Над выводом из ШИЗО политузника работали адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.

По словам адвоката Эмиля Курбединова руководство ИК-2 и ИК-16 в Салавате намеренно выписывало Абдуллаеву и Джемаденову взыскания, чтобы продлевать срок содержания в ШИЗО, изолировать их от других заключенных, оказывая на них давление. Теймур Абдуллаев до сих пор находится в штрафном изоляторе.

Адвокаты обжаловали действия руководств колоний, где содержат политзаключенных из оккупированного Крыма. Из юридического офиса также были направлены сообщения омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, в посольство Украины в Москве.

По словам Джемаденова, он получает много писем, может выходить в прогулочный дворик, пользуется библиотекой.

«Здесь хоть солнце есть, лекарства сможете присылать бандеролью», — рассказал супруге политузник.