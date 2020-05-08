На базі навчального центру ВМСУ курсанти боролися за живучість корабля

15:30 25.06.2020   Николаев

У Миколаєві на базі Навчального центру ВМС України проходить фахова підготовка курсантів 3-го курсу Інституту військово-морських сил НУ «ОМА» на полігоні боротьби за живучість корабля.

Після введення в експлуатацію сучасного полігона, заняття на ньому є обов’язковими як для екіпажів кораблів, так й для майбутніх флотських офіцерів, пише armyinform.

Курсанти тренуються як особисто, так і в складі аварійних партій по 5 осіб, відпрацьовують питання боротьби з водою та пожежею за різноманітних умов.

Найбільшу увагу приділяємо саме командній роботі. У той час, коли перша команда тренується гасити пожежу, друга команда бореться із затопленнями.

Для цього в спеціальному відсіку імітують бортові пошкодження від артилерійських снарядів різного калібру, а також протікання горловини. Під час ліквідації наслідків цих пошкоджень військовослужбовці складають нормативи з установки розсувного упора та стрічкового бугеля. У будь-який момент завдання ускладнюють різними ввідними, а саме збільшують тиск води або відкривають ще одну пробоїну.

Навчальний полігон із боротьби за живучість корабля – це єдиний в Україні тренажер, який дозволяє проводити в реалістичних умовах практичне відпрацювання дій екіпажу морського судна з використанням аварійно-рятувального майна під час боротьби з місцевими загоряннями та об’ємними пожежами, затоплення всередині корпусу у випадках аварійних пошкоджень зовнішньої обшивки корабля або внутрішніх корабельних трубопроводів, ліквідації пробоїни та виходу із затопленого відсіку корабля.

Спостереження за діями моряків ведеться за допомогою відеокамер, що дає можливість детально аналізувати проведені дії, щоб у подальшому ефективніше відпрацьовувати всі завдання.



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