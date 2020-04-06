Правозахисники звернулися в ОБСЄ через блокування українських медіа в Криму
|15:00 25.06.2020
|Крым
Член «Кримської правозахисної групи» Ірина Сєдова повідомила на проведеному в Відні онлайн-засіданні ОБСЄ про те, що станом на червень 2020 року Росія «не тільки продовжує, але й посилює системні блокування мовлення незалежних українських медіа в Криму».
Про це йдеться в заяві КПГ на сторінці в Facebook, пише Крим.Реалії.
Так, за словами правозахисниці, дії Росії істотно обмежують доступ до інформації незалежних українських онлайн-медіа та ФМ радіостанцій для жителів анексованого Криму. Вона наголосила, що в умовах пандемії така політика Росії в Криму ще більше ускладнює ситуацію, позбавляючи людей доступу до незалежної інформації про ситуацію з пандемією в Україні, від якої може безпосередньо залежати життя і здоров'я цих людей.
«У зв'язку з цим Кримська правозахисна група звертається до представників країн-учасниць ОБСЄ з проханням посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова в Криму. А також щоб Російська Федерація припинила порушувати цілу низку зобов'язань перед іншими країнами-учасницями ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, згідно з даними правозахисників, у Криму погіршилася ситуація з прийомом українського FM-радіосигналу.
Так, у червні сигнал українських FM-радіостанцій чутно тільки в 5 із 19 населених пунктах.
Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольній Києву території.
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