Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото

13:45 25.06.2020   Турция

Морська штурмова машина MAV (Marine Assault Vehicle) ZAHA, створена турецькою компанією FNSS, восени 2020 року розпочне кваліфікаційні випробування. 

Як зазначив виконавчий директор FNSS Наил Курт, MAV розробляється для задоволення потреб військово-морських сил (ВМС) Туреччини в броньованих машинах морського десанту, пише defence-ua.

"Процес випробувань триватиме до середини 2021 р. При цьому очікується, що реалізація проекту розпочнеться вже у 2022 році. В цей же рік проект має відбутися поставка визначеної партії машин" – зазначив Курт. FNSS планує поставити до ВМС ЗС Туреччини 27 транспортних засобів: 23 – бронетранспортери, 2 командно-штабні машини та 2 рятувальні.

Надалі можлива поява другого подібного замовлення в інтересах турецького флоту. Не виключається і постачання техніки на експорт.

MAV створюється в рамках проекту – броньована амфібійна штурмова машина (Zırhlı Amfibi Hücum Araçları, ZAHA), що проводиться Директоратом оборонної промисловості Туреччини (SSB) в інтересах ВМС країни. Крім забезпечення безпечної посадки підрозділів під час десантування, дана машина також виконує роль доставки піхоти до місця призначення та забезпечення його вогневої підтримки.

ББМ ZAHA призначена для запуску з десантних доків кораблів і здатна швидко долати відстань між судном і берегом. Два її водомети забезпечують рух на воді зі швидкістю 7 вузлів. При цьому для плавання при хвилюванні на рівні 2-4 балів можуть використовуватися знімні труби.

Потужні силова установка Caterpillar С13 (600 к.с.) дозволяє розвивати рухатися на суші зі швидкістю 70 км/годн. MAV оснащений 12,7-мм кулеметом та 40-мм автоматичним гранатометом, які встановлені в дистанційно керованій вежі.

Проект передбачає застосування повноцінною бойовою інформаційно-керуючої системи розробки компанії Aselsan, що об'єднує різні пристрої. Набір комбінованих камер забезпечує круговий огляд, є прилади управління бойовим модулем.

Екіпаж БТР ZAHA складається з трьох осіб, які розміщуються в передній частині корпусу, поряд з моторно-трансмісійним відділенням. Центральна і кормова частини корпусу віддані під десантний відсік з 21 місцем для солдатів. Збережені люки в даху і кормова апарель.

Бойова маса машини - не більше 30 т.

За допомогою MAV FNSS втілює концепцію захищеної бронею бойової машини-амфібії в 21-м столітті. У порівнянні з аналогічними системами MAV можна вважати чудовою в наступних відносинах: кількість десанту, що перевозиться машиною, рівень балістичної і протимінної захисту та ефективність на суші і на воді.

FNSS Savunma Sistemleri вперше представила дослідний зразок лінійного бронетранспортера ZAHA в травні 2019 року під час виставки IDEF в Стамбулі.

Фото з сайту defence-ua



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