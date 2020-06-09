CША впервые с 1980х могут разместить ядерные ракеты в Европе
|10:15 25.06.2020
|Россия
США не планируют вводить мораторий на размещение своих ядерных ракет в Европе, заявил в среду спецпредставитель Белого дома по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
По его словам, именно Москва развалила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, по условиям которого Штаты в конце 1980х вывели из европейских членов НАТО ракеты «Першинг-2», способные достигать российской территории в считанные минуты, пишет finanz.ru.
Россия «разрушила договор», создав, испытав и разместив на своей территории запрещенную ракету SSC-8 (9М729), тогда как США «на протяжении более 30 лет соблюдали этот договор», цитирует Биллингсли «Коммерсант».
Он добавил, что большим арсеналом ракет средней дальности обладает Китай, и он не связан никакими ограничениями.
«Я бы не стал тратить время на размышления о моратории: говоря по-простому, моратория, не будет», - заявил Биллингсли.
22 июня в Вене состоялись 10-часовые российско-американские переговоры по стратегической стабильности, где обсуждалась судьба последнего договора, ограничивающего ядерную гонку - подписанного Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым СНВ-3.
Это соглашение запрещает России и США иметь больше 1550 единиц ядерного оружия и истекает в феврале 2021 года.
Вашингтон требует, чтобы к обновленному договору присоединился Китай и отказывается продлевать документ без подписи Пекина. Россия в Вене предложила американской рассмотреть возможность введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, заявлял ранее МИД РФ.
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