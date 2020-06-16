Захист подав клопотання про дострокове звільнення Росією політв'язня Мемедемінова

13:00 25.06.2020   Крым

Захист повторно подав клопотання про умовно-дострокове звільнення в Росії кримськотатарського громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова, пише Укрінформ.

«Ми домагаємося дострокового звільнення Нарімана Мемедемінова, тому що відповідно до закону він має таке право», - наголосив адвокат.

За його словами, перше клопотання про дострокове звільнення політв'язня було подано, коли він ще перебував у СІЗО в Ростові-на-Дону, проте Кіровський районний суд, куди було відправлено звернення відповідно до територіальної підсудності, не встиг його розглянути по суті, тому що Мемедемінова майже одразу ж етапували в колонію-поселення.

Як повідомив адвокат, наразі Мемедемінов перебуває в колонії-поселенні №8 в селищі Садковський Ростовської області.

Тепер, уточнив адвокат, за територіальною підсудністю це клопотання буде розглядати Багаєвський районний суд Ростовської області.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2019 року Південний окружний військовий суд у РФ визнав Нарімана Мемедемінова винним у «публічних закликах до терористичної діяльності» і засудив його до 2,5 років позбавлення волі в колонії-поселенні, наклавши заборону також на адміністрування сайтів протягом двох років.

За даними правозахисного центру «Меморіал», переслідування Мемедемінова пов'язано з його активною правозахисною і журналістською діяльністю, а також критикою російських правоохоронних органів.



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