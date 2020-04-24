Очаковские «морские котики» пролетели на парашютах 15 километров и десантировались в обозначенное место в тылу врага.

Во время учения был отработан вывод операторов 73 морского центра специального назначения через условную линию столкновения в тыл противника по воздуху с помощью парашютных систем типа «Крыло», пишет flot2017.



Операторы Сил Специальных Операций отработали вывод группы в условный тыл противника способом HAHO (High Altitude High Opening) с высоты 4 километра, после чего на парашютных системах с оружием, средствами защиты и снаряжением пролетели 15 километров.

Во время полета используются радиостанции для поддержания связи между операторами в воздухе и для координации действий.

Данный способ вывода групп HAHO позволяет скрыто выводить разведчиков в тыл противника с полной экипировкой для дальнейшего выполнения задач в тылу врага.

15-ти километровый полет — не предел. После успешного выполнения задания «морские котики» готовятся к полетам на 20 и 30 километров.