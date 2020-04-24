Учения украинского спецназа: десантирование в тыл «врага» на парашютной системе «Крыло»
|12:45 25.06.2020
|Украина
Очаковские «морские котики» пролетели на парашютах 15 километров и десантировались в обозначенное место в тылу врага.
Во время учения был отработан вывод операторов 73 морского центра специального назначения через условную линию столкновения в тыл противника по воздуху с помощью парашютных систем типа «Крыло», пишет flot2017.
Операторы Сил Специальных Операций отработали вывод группы в условный тыл противника способом HAHO (High Altitude High Opening) с высоты 4 километра, после чего на парашютных системах с оружием, средствами защиты и снаряжением пролетели 15 километров.
Во время полета используются радиостанции для поддержания связи между операторами в воздухе и для координации действий.
Данный способ вывода групп HAHO позволяет скрыто выводить разведчиков в тыл противника с полной экипировкой для дальнейшего выполнения задач в тылу врага.
15-ти километровый полет — не предел. После успешного выполнения задания «морские котики» готовятся к полетам на 20 и 30 километров.
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