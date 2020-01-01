Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ

12:30 25.06.2020   Грузия

Посольство США в Грузии передало Службе государственной безопасности страны оборудование для выявления взрывчатых веществ и других угроз в сфере безопасности.

Как пишет Грузия.Online, правительство США продолжает поддерживать Службу государственной безопасности Грузии.

На этот раз США передали высокотехнологичное оборудование специальному подразделению SSG, отвечающему за защиту Грузии от оружия массового уничтожения (ОМУ). Это оборудование поможет  в обнаружении и идентификации взрывчатых веществ, а также в химической, биологической, радиологической и ядерной (CBRN) угрозе.

"Передача оборудования стала возможной благодаря нашему Агентству по уменьшению угрозы обороны, которое также проведет специальный тренинг для обучения грузинских коллег эффективному использованию предоставленного оборудования", — сообщает посольство.



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