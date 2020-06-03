Сербія очікує поставку першої партії російських танків Т-72Б3. Всього Сербія отримає 30 танків Т-72Б3.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з поиланням на ЗМІ Росії.

Перша партія російських танків повинна прибути до Сербії до кінця 2020 року.

«До кінця року ми очікуємо поставку першої партії російських танків в рамках військово-технічної допомоги. В цілому Росія поставить Сербії 30 ОБТ T-72Б3 та 30 модернізованих БРДМ-2. Дуже скоро очікуємо поставку перших 11 вже підготовлених танків Т-72Б3», – заявив посол Сербії в Росії Мирослав Лазанскі.

«Мова йде про виконання угод, які були укладені раніше, зараз ведеться робота з модернізації танків T-72», – додав посол.

Нагадаємо, в кінці грудня 2016 року президент Сербії Олександр Вучич за підсумками зустрічі в Москві з главою МО РФ Сергієм Шойгу повідомив, що Росія в рамках військово-технічної допомоги передасть Сербії шість винищувачів МіГ-29, а також 30 танків Т-72Б3 та 30 БРДМ-2.

У липні 2019 року Сербія отримала тридцять бойових розвідувальних дозорних машин БРДМ-2.