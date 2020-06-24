Арахамія пообіцяв залучити інвестиції для заводу "Океан" у Миколаєві

11:45 25.06.2020   Николаев

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв стати "інвестиційною нянею" для заводу "Океан" і залучати замовлення іноземних компаній.

Як пише Апостроф, про це він заявив після візиту на суднобудівний завод, передають "НикВести ".

Разом з Арахамією підприємство, яке зараз знаходиться під арештом, відвідали миколаївські нардепи від партії "Слуга народу". Власник заводу Микола Капацина разом з директором з виробництва Андрієм Фатьяновим розповіли про ситуацію на підприємстві, показали технологічний процес, розповіли про модернізацію, яку проводить новий власник після покупки майна заводу в грудні 2018 року.
 
Нещодавно технічні фахівці з Франції провели аудит заводу для можливої участі в виготовленні патрульних катерів, і хоч завод і не отримав підряд, але "Океану" дали позитивні відгуки. Сьогодні завод займається не тільки суднобудуванням і судноремонтом, але і є субпідрядником на замовлення по ремонту мостів, виконував замовлення для компанії Siemens та інші роботи.

Капацина розповів народним депутатам, що новому власнику підприємство дісталося в дуже пограбованому стані, а тому йому довелося інвестувати в ремонт і модернізацію устаткування "Океану".

"Сьогодні ми це відновлюємо, щоб якось виживати на цьому ринку. Благо, перспектива є, ринок є, підприємство може працювати! Його не можна зупиняти, тому що арешт - це колосальна репутаційна втрата", - сказав Капацина
 
Відповідаючи на питання Арахамії, витворчий директор заводу розповів, що раніше на "Океані" працювали до 3,5 тисяч співробітників, а зараз 700. На це Арахамія висловив думку про те, що треба якнайшвидше зняти арешт з заводу, щоб суднобудівники, що повернулися з- за кордону у зв'язку з карантином, не покинули Україну знову, а залишилися працювати вдома.

"Треба зробити все можливе, щоб до зняття карантину зняти арешт. Для того, щоб люди відчували, що тут є перспективи і майбутнє. Таким чином, вони не будуть їхати. Вони повинні бачити світло в кінці тунелю", - сказав Арахамія.

Капацина розповів, що, перш за все, необхідно розвінчати міф про те, що нові власники знищують "Океан", непідтверджена інформація про що почала поширюватися напередодні.

"Ви своїми очима бачите, підприємство працює, ми його з останніх сил підтримуємо в умовах арешту, ми всьому колективу платимо зарплати. Донести до вищих осіб країни, які займаються дотриманням законів, що це підприємство як мінімум спаплюжено репутаційно, була проведена дуже успішна атака. Я вважаю, що на законодавчому рівні суднобудівна галузь - це золоті яйця. треба зробити її національним пріоритетом, працювати над програмами кредитування, працювати над оборонною програмою. Завод "Океан" може бути партнером для міністерства оборони, корпорації "Укроборонпром". Ми здатні виконувати як ремонт, так і будівництво як внутрішніх замовлень, так і міжнародних. Це рівень виключно національний", - сказав Капацина.

Після екскурсії Арахамія заявив, що він готовий стати інвестиційною нянею "Океану", привозити на підприємство інвесторів і замовників, залучати інвестиції на його модернізацію.

"Я через скромність не хотів це пропонувати... Але так, я готовий бути інвестиційної нянею цього заводу. Це наш миколаївський завод, це наші миколаївські люди, і було б почесно до кінця нашої каденції перетворити цей завод в квітуче і зростаюче підприємство, в квітучий комплекс в перлину инвестици миколаївщини. Якщо вийде залучити сюди на завод 50 - 100 мільйонів доларів у розвиток інфраструктури, то я буду вважати це великим досягненням", - заявив Арахамія.

Він також анонсував проведення брифінгу миколаївських нардепів в стінах Верховної Ради на якому вони розкажуть про свою інспекцію на заводі і публічно буде спростовано всі заяви про його пограбування. Після цього, давид Арахамія пообіцяв направити колективне звернення в правоохоронні органи з проханням в найкоротші терміни зняти арешт з майнового комплексу "Океану".



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