Повінь на заході України: Молдова погодилася скидати воду на власній ГЕС, аби знизити рівень затоплення Вінниччини

09:15 25.06.2020   Украина

У результаті перемовин керівництва Вінницької області та молдовської сторони — Дубосарська ГЕС збільшить рівень скиду води, аби зменшити ризики сильного підтоплення Вінницької області.

Про це пише УНН з посиланням на сайт Вінницької ОДА.

На даний час очільник області Сергій Борзов перебуває у м.Ямпіль, де наразі існує серйозна загроза підтоплення території.

“З метою уникнення погіршення ситуації у прикордонних районах області — Ямполя та Могилева-Подільського, голова ОДА провів переговори з керівництвом служби надзвичайних ситуацій Республіки Молдова щодо можливого збільшення об’єму скиду води Дубосарською ГЕС. Адже за останні чотири години рівень води у Дністрі піднявся на 80 см. Це становить реальну загрозу підтоплення”, — вказано у повідомленні.

У результаті перемовин збільшено об’єм скиду води Дубосарською ГЕС (Республіки Молдова) з 1600м3 до 1800 м3, що значно зменшує ризики ускладнення ситуації у південних районах Вінниччини.



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