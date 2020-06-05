В январе-мае Бердянский порт увеличил грузооборот на 79,9%

11:00 25.06.2020   Бердянск

Бердянский морской порт в январе-мае 2020 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79,9% — до 860,9 тыс тонн. 

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишет издание Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов выросла на 76,6% — до 834,2 тыс. тонн, импортных — в 4,4 раза, до 26,5 тыс. тонн. Переработка каботажных грузов соответствовала показателю прошлого года — 0,2 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 79,1% — до 845,8 тыс. тонн. В частности, переработка хлебных грузов выросла на 88,6% — до 695,8 тыс. тонн, в том числе зерна — на 59,7%, до 589,2 тыс. тонн. Перевалка строительных грузов увеличилась на 18,7% — до 74,2 тыс. тонн. Переработка других сыпучих грузов выросла на 85,8% — до 75,8 тыс. тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов увеличилась в 2,4 раза — до 15,1 тыс. тонн.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морской порт в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 14,4% — до 2,074 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 1,3% (в 2018 году — 1,3%, в 2017 году — 1,8%).



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