Крупнейшая круизная компания планирует продать часть своего флота

10:45 25.06.2020   Украина

Carnival Corporation, попавшая в сложное финансовое положение, планирует продать шесть своих лайнеров.

Как сообщает The Guardian, за последние три месяца из-за пандемии Covid-19 убыток Carnival составил $4,4млрд. Выручка перевозчика упала с $4,8 млрд до $0,7 млрд, пишут Проты Украины.

Круизный рынок рухнул, перевозки приостановлены, но на борту лайнеров продолжает работать экипаж. Многие из моряков не могут вернуться домой из-за введенных ограничений, связанных с пандемией. Только 61 из более чем 100 судов флота компании смогли пришвартоваться в портах, остальные до сих пор находятся на якорных стоянках в открытом море.

Компании пришлось потратить немалые средства для репатриации пассажиров. Однако, еще одной статьей расхода круизного оператора стали судебные иски, по которым он проходит как ответчик. Недовольные пассажиры, которые вынуждены были отменить или перенести свое путешествие, подали на Carnival в суд.

Carnival Corporation & plc — мультинациональная круизная компания, одна из крупнейших в мире круизных туристических компаний. Имеет 20 дочерних круизных компаний, включая Carnival Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America Line и Seabourn Cruise Line в Северной Америке; P&O Cruises, Cunard Line и Ocean Village в Соединённом Королевстве; AIDA Cruises в Германии; Costa Cruises в Южной Европе и P&O Cruises Australia в Австралии. По состоянию на ноябрь 2019 года Carnival Corporation владела 103 круизными судами общей вместимостью 225 тыс. коек. Еще 20 судов заказаны. Численность персонала компании составляет 120 тыс. человек, в том числе 100 тыс. — судовой персонал. Ежегодный поток перевезенных туристов — 11,5 млн человек.



Ще на цю тему:

14:45 19.06.2020
Судно "Спасатель Демидов" отбуксировало плавкран из российского порта Кавказ в Гвинею / Фото
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
10:00 17.06.2020
В России займутся реконструкцией объектов Волго-Донского судоходного канала
12:15 11.06.2020
В РФ одобрили модернизацию гидроузлов на Волго-Донском канале
18:20 01.06.2020
Wilson и Arkon Shipping создадут крупнейшего short sea оператора на европейском рынке
11:20 20.05.2020
Сейшельские острова отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года
14:45 18.05.2020
Морская палата Украины пытается добиться от Офиса президента срочного решения об обеспечении ротации моряков / Фото
15:20 06.05.2020
Совет директоров российского «Северного морского пароходства» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года
17:40 24.04.2020
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внутрішній водний транспорт
16:30 22.04.2020
В Украине упростили выдачу удостоверений водителям малых и маломерных судов
18:20 25.03.2020
Лидеров "двадцатки" просят защитить мировое судоходство от коронавируса
20:15 13.03.2020
IМО закрила штаб-квартиру на карантин і відклала засідання комітетів
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
18:45 22.06.2020
У Болгарії повернули масковий режим
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
14:15 23.06.2020
В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
09:46 24.06.2020
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
14:00 19.06.2020
У Молдові "замінували" посольство Росії вже третій раз за місяць
Всі новини країни
Россия Россия
15:45 25.06.2020
Новий бронетранспортер вийшов з ладу одразу після параду у Москві / Відео, фото
14:15 25.06.2020
США запустили второй за неделю военный спутник с МКС
14:00 25.06.2020
Росія становить загрозу для інших країн – глава Бундесверу
12:00 25.06.2020
Сербія отримає російські танки
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 25.06.2020
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки
16:00 25.06.2020
Оккупанты сообщили о заполняемости крымских отелей
15:30 25.06.2020
На базі навчального центру ВМСУ курсанти боролися за живучість корабля
15:15 25.06.2020
Три уроженца Северного Кавказа похитили жителя Ялты
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд