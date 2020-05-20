Carnival Corporation, попавшая в сложное финансовое положение, планирует продать шесть своих лайнеров.

Как сообщает The Guardian, за последние три месяца из-за пандемии Covid-19 убыток Carnival составил $4,4млрд. Выручка перевозчика упала с $4,8 млрд до $0,7 млрд, пишут Проты Украины.

Круизный рынок рухнул, перевозки приостановлены, но на борту лайнеров продолжает работать экипаж. Многие из моряков не могут вернуться домой из-за введенных ограничений, связанных с пандемией. Только 61 из более чем 100 судов флота компании смогли пришвартоваться в портах, остальные до сих пор находятся на якорных стоянках в открытом море.

Компании пришлось потратить немалые средства для репатриации пассажиров. Однако, еще одной статьей расхода круизного оператора стали судебные иски, по которым он проходит как ответчик. Недовольные пассажиры, которые вынуждены были отменить или перенести свое путешествие, подали на Carnival в суд.

Carnival Corporation & plc — мультинациональная круизная компания, одна из крупнейших в мире круизных туристических компаний. Имеет 20 дочерних круизных компаний, включая Carnival Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America Line и Seabourn Cruise Line в Северной Америке; P&O Cruises, Cunard Line и Ocean Village в Соединённом Королевстве; AIDA Cruises в Германии; Costa Cruises в Южной Европе и P&O Cruises Australia в Австралии. По состоянию на ноябрь 2019 года Carnival Corporation владела 103 круизными судами общей вместимостью 225 тыс. коек. Еще 20 судов заказаны. Численность персонала компании составляет 120 тыс. человек, в том числе 100 тыс. — судовой персонал. Ежегодный поток перевезенных туристов — 11,5 млн человек.