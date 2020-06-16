Міністерство закордонних справ України офіційно висловило Росії протест через проведення так званих "військових парадів" підрозділів Чорноморського флоту РФ в анексованому Криму, а також підрозділів російських збройних формувань в окупованих Донецьку та Луганську.

Як йдеться у повідомленні пресслужби МЗС, Україна розглядає проведення 24 червня 2020 року без узгодження з українською стороною "парадів" як відверте нехтування російською стороною чинного законодавства України і норм міжнародного права, пише ZN,UA.

Як заявили в МЗС, ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегулювати проблемні питання, викликані збройною агресією з її боку і окупацією нею частини суверенної території України.

Також дипломати вважають, що проведення таких "військових парадів", під час яких були продемонстровані 155-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", а також інша військова техніка, зокрема зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1 є грубим порушенням зобов'язань російської сторони як підписанта Мінських домовленостей.

"Розцінюємо демонстрацію Російською Федерацією в ході так званих "військових парадів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь військової техніки як продовження Росією політики мілітаризації Криму, що представляє серйозну загрозу європейській безпеці. Особливо цинічно виглядає залучення російської окупаційної адміністрації в мілітарних цілях неповнолітніх дітей", - заявили в МЗС.

Водночас Україна вимагає від Росії негайно припинити протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів щодо деокупації частини суверенної території України, зокрема вивести всі свої збройні формування, військову техніку та найманців. У зв'язку з цим Міністерству закордонних справ РФ передана відповідна нота протесту.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін оголосив про те, що скасований "парад перемоги", присвячений 9 травня, що відбувся 24 червня у багатьох містах РФ, попри те, що в той момент у країні зафіксували рекордну смертність від нового коронавірусу COVID-19.