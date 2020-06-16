Україна офіційно відреагувала на "військові паради" в ОРДЛО і Криму

10:30 25.06.2020   Крым

Міністерство закордонних справ України офіційно висловило Росії протест через проведення так званих "військових парадів" підрозділів Чорноморського флоту РФ в анексованому Криму, а також підрозділів російських збройних формувань в окупованих Донецьку та Луганську.

Як йдеться у повідомленні пресслужби МЗС, Україна розглядає проведення 24 червня 2020 року без узгодження з українською стороною "парадів" як відверте нехтування російською стороною чинного законодавства України і норм міжнародного права, пише ZN,UA.

Як заявили в МЗС, ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегулювати проблемні питання, викликані збройною агресією з її боку і окупацією нею частини суверенної території України.

Також дипломати вважають, що проведення таких "військових парадів", під час яких були продемонстровані 155-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", а також інша військова техніка, зокрема зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1 є грубим порушенням зобов'язань російської сторони як підписанта Мінських домовленостей.

"Розцінюємо демонстрацію Російською Федерацією в ході так званих "військових парадів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь військової техніки як продовження Росією політики мілітаризації Криму, що представляє серйозну загрозу європейській безпеці. Особливо цинічно виглядає залучення російської окупаційної адміністрації в мілітарних цілях неповнолітніх дітей", - заявили в МЗС.

Водночас Україна вимагає від Росії негайно припинити протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів щодо деокупації частини суверенної території України, зокрема вивести всі свої збройні формування, військову техніку та найманців. У зв'язку з цим Міністерству закордонних справ РФ передана відповідна нота протесту.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін оголосив про те, що скасований "парад перемоги", присвячений 9 травня, що відбувся 24 червня у багатьох містах РФ, попри те, що в той момент у країні зафіксували рекордну смертність від нового коронавірусу COVID-19.



Ще на цю тему:

09:00 25.06.2020
Глава "Рособоронэкспорта" оценил потенциал крымских оборонных предприятий
08:45 25.06.2020
Подводную лодку Черноморского Флота отремонтируют на Северо-западе РФ
08:00 25.06.2020
Инцидент с Т-34 на параде в Севастополе: танк поехал на зрителей / Фото, видео
13:01 24.06.2020
Подлодка ЧФ РФ с "Калибрами" вошла в Средиземное море
21:10 23.06.2020
Бомбардировщики морской авиации ЧФ России учились уничтожать в море корабли условного противника
20:00 23.06.2020
Экипажи больших десантных кораблей ЧФ России выполнили артиллерийские стрельбы в районе полигона Опук
17:15 23.06.2020
Оккупанты возвращают фрегат и буксир из Индийского океана в Средиземное море
11:15 23.06.2020
Летчики морской авиации ЧФ России провели учебные бомбометания в море
10:30 23.06.2020
Черноморский флот РФ “защищает” Крым от американских кораблей стрельбами
08:30 23.06.2020
В Крыму молодое пополнение Черноморского флота РФ прошло «обкатку танками»
15:45 19.06.2020
В Севастопольской бухте формируют парадный строй кораблей ЧФ оккупантов
10:45 19.06.2020
"Військовий комісар" з Євпаторії підозрюється у примушуванні кримчан служити в Збройних Cилах РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
18:45 22.06.2020
У Болгарії повернули масковий режим
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
14:15 23.06.2020
В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
09:46 24.06.2020
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
14:00 19.06.2020
У Молдові "замінували" посольство Росії вже третій раз за місяць
Всі новини країни
Россия Россия
15:45 25.06.2020
Новий бронетранспортер вийшов з ладу одразу після параду у Москві / Відео, фото
14:15 25.06.2020
США запустили второй за неделю военный спутник с МКС
14:00 25.06.2020
Росія становить загрозу для інших країн – глава Бундесверу
12:00 25.06.2020
Сербія отримає російські танки
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 25.06.2020
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки
16:00 25.06.2020
Оккупанты сообщили о заполняемости крымских отелей
15:30 25.06.2020
На базі навчального центру ВМСУ курсанти боролися за живучість корабля
15:15 25.06.2020
Три уроженца Северного Кавказа похитили жителя Ялты
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд