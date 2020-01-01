Подписи под договором о реализации нового инвестиционного проекта поставили председатель правительства непризнанного Приднестровья Александр Мартынов и представитель инвестора.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Приднестровья, сообщает eNews.

На территории непризнанной республики болгарская компания будет производить стальные конструкции, металлические изделия, автоприцепы, а также изделия из пластика и дерева. Согласно условиям договора сумма инвестиций составит порядка 2 млн евро, пишет tdinform.

Государство в свою очередь предоставляет налоговые преференции и правовые гарантии. Все в рамках законодательства в сфере поддержки инвестиций.

Глава правительства отдельное внимание в ходе диалога с иностранным партнером уделил вопросу формирования и поддержания благоприятного инвестклимата в непризнанном Приднестровье.

На данном этапе в Бендерах, где базируется новое производство, оборудуются цеха. В республику уже поступило технологическое оборудование. Сегодня в процессе занято порядка 20 человек, в течение 4 лет эта цифра может увеличиться до 200 штатных единиц.

Основное производство ориентировано на выпуск металлических конструкций, субпроект – изготовление деревянных комплектующих для мебели.

Это уже 6 инвестор, приступивший к работе после внедрения новой инвестиционной политики в республике. В работе находятся еще 3 проекта, которые в скором времени выльются в новые инвестиционные соглашения.