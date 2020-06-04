В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
|09:45 25.06.2020
|Турция
Турция провела успешные испытания очередной разработки отечественного оборонпрома – сверхмощного снаряда SARB-83.
Снаряд с боеголовкой SARB-83 разработан турецкими специалистами с целью уничтожения бетонных укрытий и бункеров противника, пишет Анадолу.
Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк поделился на своей странице в Twitter видеороликом с тестирования SARB-83.
«Благодаря испытательному полигону HABRAS мы можем в короткие сроки и сравнительно дешево протестировать любую секретную разработку» - написал Варанк.
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