Турция провела успешные испытания очередной разработки отечественного оборонпрома – сверхмощного снаряда SARB-83.

Снаряд с боеголовкой SARB-83 разработан турецкими специалистами с целью уничтожения бетонных укрытий и бункеров противника, пишет Анадолу.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк поделился на своей странице в Twitter видеороликом с тестирования SARB-83.

«Благодаря испытательному полигону HABRAS мы можем в короткие сроки и сравнительно дешево протестировать любую секретную разработку» - написал Варанк.