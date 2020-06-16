Акція до Дня кримськотатарського прапора в Криму: активістів кілька разів зупиняв патруль

09:30 25.06.2020   Крым

В окупованому Криму пройшла акція «Байрак' арекет» («Рух прапора»), приурочена до святкування Дня кримськотатарського прапора. 

На честь цього активісти вирішили відвідати ветеранів кримськотатарського національного руху в різних районах півострова. Цього разу автівки активістів кілька разів зупиняли російські патрульні. Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял.

«Вранці ми провідали відомого кримськотатарського активіста Ремзі Аблаєва, після чого виїхали в напрямку села Амурське Красногвардійського району, щоб зустрітися з іншим відомим кримськотатарським активістом Лютфі Бекіровим. Ці дві зустрічі я супроводжував хлопців, і дорогою з Сімферополя в Амурське нас зупинив перший патруль ДПС. А через кілька кілометрів автівка ДПС, що стояла на узбіччі, побачивши, як ми проїхали повз, просто зірвалася з місця і почала нас наздоганяти. Біля будинку Лютфі Бекірова нас зупинили, перевірили документи і нічого власне сказати не могли. А не могли, тому що ніхто ніяких законів не порушує», – розповів Джелял.

У рамках акції учасники були одягнені в футболки з зображенням ексдепутата Бахчисарайської міськради, члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова, якого викрали ввечері 24 травня 2016 року. Ток кримськотатарські активісти показали, що Ервін із ними, і що вони сподіваються, що наступного року вони всі разом зустрінуть День кримськотатарського прапора.

За словами Джеляла, дорогою з Сімферополя до Джанкоя співробітники ДПС тричі зупиняли їхні автівки. Наріман Джелял упевнений, що це один із способів тиску на активістів.

«Це я пов'язую з тим, що влада Росії в Криму, зокрема відповідні структури ФСБ, Центр із протидії екстремізму, прагнуть перешкодити будь-якій активності активістів кримськотатарського національного руху. Тим більше тим із них, хто неодноразово публічно висловлював свою позицію щодо окупації Криму, щодо порушення прав людини в Криму, прав кримськотатарського народу, виступали на захист політв'язнів – для них ці особи відомі», – наголосив активіст.

За словами Джеляла, на питання, чому стільки разів російські поліцейські зупиняють автівки активістів, співробітники ДПС відповіли, що це просто перевірка документів.

Акція «Байрак' арекет» («Рух прапора») була ініційована молодими активістами національного руху. Вона проводиться вже третій рік. Суть акції полягає в тому, що молоді люди на автомобілях об'їжджають більшість районів Криму за кілька днів до Дня кримськотатарського прапора і зустрічаються зі співвітчизниками. Щороку вона проводиться в різних форматах. Закінчується акція сходженням на одну з відомих вершин Ак'-К'ая (Біла скеля) в Білогірському районі. Вона символізує те, що кримськотатарський прапор разом із ними об'єднує всіх кримських татар у Криму і піднімається над Кримським півостровом в одному з історичних місць.



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