Глава "Рособоронэкспорта" оценил потенциал крымских оборонных предприятий

09:00 25.06.2020   Крым

Заводы оборонно-промышленного комплекса, расположенные на территории оккупированного Крыма, важны в рамках военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 

Об этом в среду, 24 июня, сообщил генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, пишет Военное.РФ

"Мы плотно взаимодействуем с оборонными предприятиями Крыма, обсуждая как текущие проекты, так и перспективы: углубление интеграции в национальный ОПК, системную загрузку заводов, их техническое перевооружение, экспортно-импортные операции, логистические и многие другие аспекты", – цитирует Интерфакс заявление Александра Михеева.

По его словам, "масштабных вопросов, которые решаются или должны быть решены в самом ближайшем будущем, хватает".

"Все они требуют непрерывного внимания и находятся на постоянном контроле на федеральном уровне. Уверен, что крымские предприятия того же "морского" кластера имеют огромный потенциал стать мощным локомотивом развития всей промышленности региона", – подчеркнул Михеев.

Отмечается, что взаимодействие с оборонными предприятиями наращивается "в целях развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами".

Предприятия ОПК оккупированного Крыма, преимущественно судостроительной и судоремонтной отраслей, являются важной частью профильных организационно-производственных структур ОПК России, подчеркнули в "Рособоронэкспорте".



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