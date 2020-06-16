Инцидент с Т-34 на параде в Севастополе: танк поехал на зрителей / Фото, видео

08:00 25.06.2020   Севастополь

В оккупированном Севастополе во время парада Победы остановился и заглох один из танков Т-34 времен Второй мировой войны. 

Инцидент случился, когда историческая техника проходила по проспекту Нахимова, пишет РИА Новости.

Остальной технике в оставшейся части парада пришлось объезжать остановившуюся машину. После окончания парада танк удалось завести, и он своим ходом уехал на улицу Ленина. 

Появилась информация, что танк едва не врезался в толпу людей, наблюдавших за прохождением техники с тротуара.  В комментарии РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа пояснили, что танк не представлял опасности: он своевременно затормозил.   

"Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", — цитирует пресс-службу издание.

По словам директора Музея обороны Севастополя Николая Мусиенко, причина инцидента не в неисправности танка, виноват человеческий фактор.  "Двигатель не сломался, просто молодой парень сидел за рычагами, на повороте немного растерялся, выбрал неверный радиус, поэтому пришлось остановиться. Это не современная машина, на которой он наверняка блестяще ездит, потому что ребят отбирали достойных. Танку 75 лет, управлять им сложно. Водитель подождал, когда пройдет вся колонна, и дальше своим ходом завершил шествие техники. Это тяжелый танк, 40 тонн, чтобы управлять им, нужны длительные тренировки. Я думаю, ребята учтут этот досадный нюанс, а историческая техника будет и дальше принимать участие в параде", - пояснил Николай Мусиенко.

Историческая техника, которая принимала участие в праздновании 75-й годовщины Победы, постоянно располагается в музее на Сапун-горе, ее отреставрировали специально к параду. 

Фото: РИА Новости



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