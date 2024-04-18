Подводная лодка "Ростов-на-Дону" движется с черноморского побережья на Северо-запад России для проведения планового текущего ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пишет sudostroenie.info.

При этом, конкретное предприятие не называется, однако, с высокой долей вероятности, это будет один из заводов ОСК.

В настоящее время ДЭПЛ переходит проливные зоны наряду с надводными кораблями и судами обеспечения. Мероприятия проходят в строгом соответствии с международным правом.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка"): разработчик проекта — ЦКБ МТ "Рубин"/



Длина — 73,8 м

Ширина — 9,9 м

Средняя осадка — 6,3 м

Скорость надводного хода — 11 уз

Скорость подводного хода — 19 уз

Автономность плавания — 45 сут.

Экипаж — 52 чел.

Суммарный боезапас (ракет/торпед/мин) — 4/18/24