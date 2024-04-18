Подводную лодку Черноморского Флота отремонтируют на Северо-западе РФ
|08:45 25.06.2020
|Крым
Подводная лодка "Ростов-на-Дону" движется с черноморского побережья на Северо-запад России для проведения планового текущего ремонта.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пишет sudostroenie.info.
При этом, конкретное предприятие не называется, однако, с высокой долей вероятности, это будет один из заводов ОСК.
В настоящее время ДЭПЛ переходит проливные зоны наряду с надводными кораблями и судами обеспечения. Мероприятия проходят в строгом соответствии с международным правом.
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка"): разработчик проекта — ЦКБ МТ "Рубин"/
Длина — 73,8 м
Ширина — 9,9 м
Средняя осадка — 6,3 м
Скорость надводного хода — 11 уз
Скорость подводного хода — 19 уз
Автономность плавания — 45 сут.
Экипаж — 52 чел.
Суммарный боезапас (ракет/торпед/мин) — 4/18/24
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