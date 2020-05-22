В городе Судак два энтузиаста построили копию древнегреческой галеры.

Об этом сообщает Sudostroenie.info.

Идея претворения проекта в жизнь родилась лишь в конце зимы, после чего закипела работа на весь период пандемии. Сейчас судно практически готово к спуску на воду — оно представляет собой собственное видение "представительницы Эллады" с использованием современных материалов.

Деревянные шпангоуты обработаны средствами против гниения, а борта выполнены из стеклопластика, срок их службы — от 20 и более лет. Вдоль бортов будет по 15 пар весел, на каждое весло предусмотрено до трех гребцов. Впрочем, конструкторы предусмотрели пару мощных моторов.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму туристы смогут испытать себя в роли гребца-раба на "древнегреческой галере".

Фото: Сергей Винник