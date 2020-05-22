В Крыму достроили копию древнегреческой галеры / Фото
|08:30 25.06.2020
|Крым
В городе Судак два энтузиаста построили копию древнегреческой галеры.
Об этом сообщает Sudostroenie.info.
Идея претворения проекта в жизнь родилась лишь в конце зимы, после чего закипела работа на весь период пандемии. Сейчас судно практически готово к спуску на воду — оно представляет собой собственное видение "представительницы Эллады" с использованием современных материалов.
Деревянные шпангоуты обработаны средствами против гниения, а борта выполнены из стеклопластика, срок их службы — от 20 и более лет. Вдоль бортов будет по 15 пар весел, на каждое весло предусмотрено до трех гребцов. Впрочем, конструкторы предусмотрели пару мощных моторов.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму туристы смогут испытать себя в роли гребца-раба на "древнегреческой галере".
Фото: Сергей Винник
Ще на цю тему:
На базе Севастопольского госуниверситета испытают наночастицы для защиты судовых корпусов
Судостроители спустили на воду третью «Комету» для Крыма
В Крыму туристы смогут испытать себя в роли гребца-раба на "древнегреческой галере"
А чи був страйк? Хвилювання на заводі «Залив» у Керчі та російське оборонне замовлення
МО России подписало контракт на строительство двух вертолетоносцев в Крыму - источник
Плавкран "Севастополь" готовится к обстройке помещений / Фото
На керченском судостроительном заводе занялись ремонтными работами
Ремонт кораблей ВМФ Росси задержится, работы завершатся на несколько месяцев позже, чем планировалось
Из оккупированной Керчи отбуксировали третий патрульный корабль проекта 22160 в Новороссийск