Две фуры жестко столкнулись на Керченском мосту
|08:15 25.06.2020
|Крым
На мосту, связывающем материковую Россию с аннексированным Крымом произошло ДТП с участием двух грузовиков.
Пострадал водитель одной из фур, сообщили в пресс-службе МВД по оккупированному Крыму, пишет издание Новости Крыма.
По информации ведомства, авария произошла во вторник, 23 июня, около 22:30.
«Водитель автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом, двигаясь со стороны Керчи в сторону Новороссийска в правом ряду, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение со стоящим автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, который находился на крайней правой полосе», – рассказали оккупационном ведомстве.
По предварительным данным, в результате аварии пострадал водитель двигавшегося грузовика. По факту ДТП проводится проверка.
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