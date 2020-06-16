Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на відкритих дебатах у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй повідомив, що Росія порушує права дітей в анексованому Криму .

Він пояснив, що станом на 2014 рік на території Криму перебувало 4900 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, передає Радіо Свобода.

«Автоматичне набуття громадянства Російською Федерацією цими дітьми і їхнє незаконне переведення з Криму є порушенням міжнародного права», – зазначив Кислиця.

Посол України також розповів, що приблизно 200 дітей, в основному кримських татар, зараз перебувають без батьківського піклування через те, що їхніх батьків заарештували за політичними мотивами.

«У той час як їхніх батьків затримують, переводять за тисячі кілометрів від дому і піддають жорстоким обшукам у їхніх будинках, діти отримують психологічну травму в результаті появи в їхньому будинку озброєних людей у формі, арештів і тюремного ув'язнення членів їхніх сімей», – сказав посол.

Також він додав, що школярі в Криму піддаються військово-патріотичній російській освіті «в поєднанні з пропагандою ненависті». Дітей приймають до воєнізованих рухів та спеціальних військових класів.

У МЗС Росії поки публічно не коментували заяву посла України.