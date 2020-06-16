Росія порушує права дітей у Криму – посол України
|20:45 24.06.2020
|Крым
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на відкритих дебатах у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй повідомив, що Росія порушує права дітей в анексованому Криму.
Він пояснив, що станом на 2014 рік на території Криму перебувало 4900 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, передає Радіо Свобода.
«Автоматичне набуття громадянства Російською Федерацією цими дітьми і їхнє незаконне переведення з Криму є порушенням міжнародного права», – зазначив Кислиця.
Посол України також розповів, що приблизно 200 дітей, в основному кримських татар, зараз перебувають без батьківського піклування через те, що їхніх батьків заарештували за політичними мотивами.
«У той час як їхніх батьків затримують, переводять за тисячі кілометрів від дому і піддають жорстоким обшукам у їхніх будинках, діти отримують психологічну травму в результаті появи в їхньому будинку озброєних людей у формі, арештів і тюремного ув'язнення членів їхніх сімей», – сказав посол.
Також він додав, що школярі в Криму піддаються військово-патріотичній російській освіті «в поєднанні з пропагандою ненависті». Дітей приймають до воєнізованих рухів та спеціальних військових класів.
У МЗС Росії поки публічно не коментували заяву посла України.
Ще на цю тему:
Тимчасово повірена США підкреслила непохитну американську політику: Крим - це Україна
Захарова у відповідь на слова про борг РФ за розміщення флоту в Криму: "Уже не знають, що й вигадати"
Ухвалення поправок до Конституції РФ не узаконить окупацію Криму, - в МЗС України відповіли на заяви Клішаса
ФСБ клопотатиме про подальший арешт затриманого на адмінкордоні українського військового – адвокат
Мировое сообщество не верит словам Путина о «демократическом присоединении Крыма» – Зеленко
«З 2014 року відкрито 21 505 кримінальних проваджень, пов'язаних з російською окупацією Криму і Донбасу» — СБУ
Суд у РФ не допустив архієпископа ПЦУ Климента до захисту кримчанина Олега Приходько