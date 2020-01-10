В Туреччині у Стамбулі після потужних злив затопило вулиці, одна людина загинула. В одному з районів утворився водяний смерч.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

У вівторок, 23 червня, у Стамбулі внаслідок сильних злив та граду низка вулиць опинилися під водою, як у європейській, так і в азійській частині міста. Особливо постраждав район Есеньюрт.

Внаслідок негоди загинула одна людина. Як розповів виконувач обов’язки губернатора Стамбула Алі Єрлікая, загиблий – 30-річний сирієць. Ще декілька людей отримали травми і були доставлені до лікарень, але загрози для їхнього життя немає.

У районі Бююкчекмедже над поверхнею води утворився смерч, місцеві мешканці зафіксували його на відео. На одному з будинків зірвало дах.

Водяні смерчі - не зовсім незвичне для Туреччини явище, але зазвичай вони бувають на півдні.