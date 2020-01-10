У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
|20:30 24.06.2020
|Турция
В Туреччині у Стамбулі після потужних злив затопило вулиці, одна людина загинула. В одному з районів утворився водяний смерч.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.
У вівторок, 23 червня, у Стамбулі внаслідок сильних злив та граду низка вулиць опинилися під водою, як у європейській, так і в азійській частині міста. Особливо постраждав район Есеньюрт.
Внаслідок негоди загинула одна людина. Як розповів виконувач обов’язки губернатора Стамбула Алі Єрлікая, загиблий – 30-річний сирієць. Ще декілька людей отримали травми і були доставлені до лікарень, але загрози для їхнього життя немає.
У районі Бююкчекмедже над поверхнею води утворився смерч, місцеві мешканці зафіксували його на відео. На одному з будинків зірвало дах.
Водяні смерчі - не зовсім незвичне для Туреччини явище, але зазвичай вони бувають на півдні.
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