В’їзд українців до РФ лише за закордонним паспортом хочуть скасувати через суд

20:15 24.06.2020   Украина

Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів, згідно з якою для виїзду на територію РФ громадянам України потрібен закордонний паспорт.

Про це інформує пресслужба суду, передає  Укрінформ.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло два позови до Кабінету міністрів України щодо оскарження постанови, якою було внесено зміни до порядку перетину громадянами України державного кордону з Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, позивачі просять суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабміну від 18 грудня 2019 року №1056 "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Відповідно до вказаного документа, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати та пересуватися територією Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. Натомість для виїзду на територію РФ громадянам України потрібен закордонний паспорт.

Наразі судом вирішується питання про відкриття проваджень в адміністративних справах.



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