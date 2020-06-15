Сьогодні, 24 червня, під час так званого «параду Перемоги» в анексованому Севастополі головний танк Т-34 мало не в'їхав у натовп глядачів.

Про це повідомляє Telegram-канал «Підйом», передає Главком.



Зазначається, що інцидент стався біля повороту на площу Нахімова. Бойова машина часів Другої світової війни не змогла повернути і проїхала прямо.



«Глядачі не очікували такого і не встигли відійти. До місця підбігла військова поліція, танк зупинили і заглушили. Відремонтували прямо на місці, після чого машина продовжила рух», - розповів очевидець.



За його словами, цьому танку 75 років, його відреставрували до так званого «параду Перемоги».