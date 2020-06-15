Те, чого не покажуть по телевізору. Танк ледве не в'їхав у натовп на параді в окупованому Криму
|20:01 24.06.2020
|Крым
Сьогодні, 24 червня, під час так званого «параду Перемоги» в анексованому Севастополі головний танк Т-34 мало не в'їхав у натовп глядачів.
Про це повідомляє Telegram-канал «Підйом», передає Главком.
Зазначається, що інцидент стався біля повороту на площу Нахімова. Бойова машина часів Другої світової війни не змогла повернути і проїхала прямо.
«Глядачі не очікували такого і не встигли відійти. До місця підбігла військова поліція, танк зупинили і заглушили. Відремонтували прямо на місці, після чого машина продовжила рух», - розповів очевидець.
За його словами, цьому танку 75 років, його відреставрували до так званого «параду Перемоги».
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