Те, чого не покажуть по телевізору. Танк ледве не в'їхав у натовп на параді в окупованому Криму

20:01 24.06.2020   Крым

Сьогодні, 24 червня, під час так званого «параду Перемоги» в анексованому Севастополі головний танк Т-34 мало не в'їхав у натовп глядачів.

Про це повідомляє Telegram-канал «Підйом», передає Главком.

Зазначається, що інцидент стався біля повороту на площу Нахімова. Бойова машина часів Другої світової війни не змогла повернути і проїхала прямо.

«Глядачі не очікували такого і не встигли відійти. До місця підбігла військова поліція, танк зупинили і заглушили. Відремонтували прямо на місці, після чого машина продовжила рух», - розповів очевидець.

За його словами, цьому танку 75 років, його відреставрували до так званого «параду Перемоги». 



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