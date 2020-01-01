Кулеба провів перемовини із головою МЗС Азербайджану: про що говорили
|19:45 24.06.2020
|Украина
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Азербайджанської Республіки Ельмаром Мамед’яровим. Співрозмовники обговорили діяльність країн у міжнародних організаціях, а також досвід боротьби з COVID-19.
Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
“Сторони обговорили взаємодію України та Азербайджану у міжнародних організаціях. Зокрема, очільник азербайджанського зовнішньополітичного відомства привітав українського колегу з успішними підсумками відеоконференції саміту Східного партнерства ЄС. У свою чергу, глава МЗС України відзначив ефективне лідерство Азербайджану у Русі неприєднання. Міністри також обмінялися досвідом протидії поширенню COVID-19 в своїх країнах”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 17 червня 2020 року відбулися українсько-азербайджанські політичні консультації на рівні заступника Міністра закордонних справ України Василя Боднара та заступника Міністра закордонних справ Азербайджанської Республіки Халафа Халафова у форматі відеоконференції.
Під час консультацій сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва, зокрема: політичні питання, торговельно-економічне співробітництво, в тому числі і співпраця в енергетичній сфері, а також взаємодію України й Азербайджану у рамках міжнародних організацій. Сторони не оминули питання культурно-гуманітарної сфери, туризму та військово-технічного співробітництва.
Нагадаємо, що Азербайджан продовжив карантин до 1 серпня.
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