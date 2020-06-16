Тимчасово повірена США підкреслила непохитну американську політику: Крим - це Україна
|19:15 24.06.2020
|Крым
Сполучені Штати непохитні у своїй політиці щодо невизнання незаконної анексії Криму Росією.
Таку позицію висловила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства США в Україні.
"Під час сьогоднішньої зустрічі тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін привітала першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову з нещодавнім призначенням та підкреслила непохитну політику США: Крим - це Україна", - повідомили у посольстві.
Нагадаємо, раніше цього місяця державний секретар США Майк Помпео заявив, що Росія повинна повернути Крим під контроль України та припинити репресії на окупованому півострові.
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