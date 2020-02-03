Україна і Туреччина 1 липня частково відкриють небо

19:30 24.06.2020   Украина

Із 1 липня між Україною та Туреччиною будуть відновлені деякі авіарейси.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Twitter, передає Укрінформ.

"З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені. Згоден з Реджепом Таїпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі", - зазначив Президент.

Він також подякував Туреччині за гуманітарну допомогу.

Зеленський підкреслив, що Україна і Туреччина поглиблюють стратегічне партнерство на всіх напрямах, що становлять спільний інтерес.

Як повідомлялося, іноземні туристи після прибуття до Туреччини мають проходити контроль стану здоров’я і тестування на коронавірус, якщо температура тіла вища за 37,8° і є бодай один із симптомів захворювання на СOVID-19. У разі інфікування коронавірусом у Туреччині іноземних гостей лікуватимуть безкоштовно.



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