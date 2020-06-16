Біля МЗС піднімуть кримськотатарський прапор

19:01 24.06.2020   Крым

У Києві 26 червня в День кримськотатарського прапора заплановано підняття національного полотнища кримських татар біля будівлі МЗС України.

Про це у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Заходи, що проводитимуться у місті Києві - церемонія урочистого підняття кримськотатарського прапора на флагштоку біля будівлі МЗС України за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова", - написав він.

Місце проведення заходу, який почнеться о 10.30, - внутрішній дворик МЗС України.

Також із 15-ї до 18.30 пройде автопробіг вулицями Києва. Початок автопробігу - Міжнародний виставковий центр, завершення - Майдан Незалежності. Пасажири-учасники автопробігу приєднаються до ходи-винесення великого кримськотатарського прапора, яка почнеться о 18.30.

Початок ходи – вул. Хрещатик, 29/1 (орієнтир - магазин "Рошен" біля Бессарабського ринку). Завершиться хода на Майдані Незалежності, де о 19.00 відбудеться мітинг, присвячений Дню кримськотатарського прапора.

Як повідомлялося, прапор кримських татар являє собою полотнище блакитного кольору із жовтим гербом (тамгою) у верхнім лівім куті. Був прийнятий Курултаєм кримськотатарського народу як національний у 1991 році.

В Україні щороку 26 червня відзначають День кримськотатарського прапора.



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