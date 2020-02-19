США і ЄС стурбовані тим, що Путін може знову напасти на Україну — Time

18:48 24.06.2020   Украина

Американські та європейські чиновники вважають, що президент Росії Володимир Путін може закласти основу для подальшого військового вторгнення в Україну.

Про це йдеться у матеріалі американського журналу Time, передає ATR.

Зазначається, що у документальному фільмі «Росія. Кремль. Путін», що вийшов в ефір російського телебачення 21 червня, президент РФ стверджував, що деякі колишні радянські республіки «отримали традиційно історичні території Росії», коли розпався СРСР у 1991 році, і не віддали «подарунки» з Москви.

Згодом речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Москви нібито «немає територіальних претензій до своїх сусідів».  Проте деякі американські та європейські чиновники заявили, що вони стурбовані тим, що Володимир Путін може зробити ще один агресивний крок у бік України або інших країн, що були частиною Радянського Союзу.

«Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність суверенітету і територіальної цілісності всіх колишніх радянських республік, включаючи Україну. Крим є частиною України. Ми продовжуємо співпрацювати з офіційними особами з України, Росії, Німеччини, Франції та іншими зацікавленими партнерами та союзниками для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України», — заявила у коментарі журналу Time речниця Держдепу Морган Ортагус.

Видання також пише про те, що у ЄС вважають, що альянс США і ЄС ослаб зовнішньою політикою адміністрації Трампа. Зокрема, два європейських чиновники заявили, що вони побоюються, що Путін може спробувати використати зростаючу напруженість між США та їх союзниками по НАТО, зробивши ще одну спробу напасти на Україну.

«Путін відчуває слабкість. Атлантичний альянс зношується, президент Трамп виводить американські війська з Німеччини, тому що він говорить, що німці не виконують свої зобов'язання щодо витрат на оборону, а у Путіна є проблеми у себе вдома. Це може додати неприємностей», — наголосив один з чиновників, який говорив на умовах анонімності.

Нагадаємо, що військове вторгнення Росії до Криму почалося у лютому 2014 року. Озброєними людьми у камуфляжній формі були захоплені парламент і уряд Криму, держустанови, військові бази і аеропорт. 16 березня в Криму провели «референдум про приєднання Криму до Росії». Його Москва намагалася використати для виправдання анексії півострова, що належить Україні. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Щорічно 26 лютого в Україні відзначається День кримського спротиву російській окупації.



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