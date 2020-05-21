ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) на сегодняшний день не имеет каких-либо законных оснований для самостоятельной уборки судна Delfi, затонувшего около одесского пляжа «Дельфин».

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ, передают Порты Украины.

«Администрация морских портов Украины, учитывая активное обсуждение этого вопроса общественностью, подчеркивает: единственным законным путем решения проблемы с аварийным танкером является выполнение всех работ и ликвидация последствий инцидента непосредственно и исключительно владельцем», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, возможность самостоятельно выполнить подъем и транспортировку затонувшего судна, согласно ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, АМПУ получит только при условии наступления ряда независимых от нее условий и обстоятельств:

— владелец судна не обеспечит его подъем в сроки, установленные капитаном порта (Госслужбы морского и речного транспорта Украины). Таким образом, право по подъему судна АМПУ получит не ранее 20 июля 2020 года;

— Госэкоинспекция предоставит соответствующий документ о том, что танкер Delfi представляет «непосредственную угрозу загрязнения окружающей среды»;

— владелец судна документально подтвердит готовность и возьмет на себя обязательства компенсировать ГП «АМПУ» расходы на проведение работ;

— капитан порта Одесса предоставит разрешение на поднятие имущества, затонувшего в пределах акватории морского порта.

«Только в случае выполнения этих условий, ГП «АМПУ» получит право выполнять работы по ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Если хотя бы одно из приведенных условий не наступит, право (а в этом случае и обязанность) поднять и убрать судно будет сохраняться исключительно за владельцем. Кстати, по состоянию на 23 июня 2020 года ГП «АМПУ» получен официальный, четкий и недвусмысленный отказ судовладельца от привлечения АМПУ, компенсации расходов, а также заверения в полном понимании ответственности и финансовой, организационной и технической готовности судовладельца поднять собственное судно», — указала пресс-служба.

Как отмечается, организационно АМПУ к этому подъему готова еще начиная с 1 апреля — первоначально установленного капитаном порта срока. Тендерная документация тщательно отработана и согласована, средства в финансовом плане предусмотрены.

«По последним данным, План исполнения работ, предоставленный судовладельцем, проработан и согласован капитаном Одесского морского порта и органами Госэкоинспекции. С учетом указанного, активизацию выполнения подготовительных работ, по обращению судовладельца граничный срок выполнения работ по уборке танкера Delfi из акватории одесского пляжа капитаном порта продлен», — проинформировали в АМПУ.

В начале апреля Офис генпрокурора сообщил, что компания-владелец танкера Delfi готовит на согласование План проведения работ по его подъему и демонтажу. При этом, представитель владельца судна заявил, что задержка демонтажа танкера состоялась якобы из-за «заинтересованности отдельных людей в освоении бюджетных средств», отметив, что авария судна не повлекла ухудшение экологической ситуации в акватории Черного моря.

Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) в начале января 2020 года завершила расследование аварийного морского происшествия (АМП) с танкером-бункеровщиком Delfi (флаг — Молдова). Согласно документу, причинами АМП стали, в частности, аварийное состояние судна, несоответствие количества членов экипажа международному свидетельству о минимальном составе экипажа, неотработка капитаном и экипажем судна действий в аварийной ситуации; неиспользование буксиром Gea буксирного троса, который, согласно судовым документам, находился на судне, и пр.

Авария с участием танкера-бункеровщика Delfi произошла 20-22 ноября 2019 года. Судно сорвало с якоря и отнесло на мель в акватории Одесского морского порта. Попытки взять судно на буксир успехом не увенчались. Экипаж в составе троих человек был эвакуирован. В результате аварии произошел разлив некоторого объема нефтепродуктов.

Владельцем танкера является компания Frio Fondo LP Corner Chambers, зарегистрированная в Бирмингеме (Великобритания), а его представителями в Одессе — Юрий Голиков и капитан танкера Анатолий Слинько.