Громадського журналіста, фігуранта «справи про так званий тероризм» (друга сімферопольська група) Руслана Сулейманова утримують у стаціонарі Кримської клінічної психіатричної лікарні. Окупанти відправили його туди на місяць для проходження примусової судово-психіатричної експертизи.

Про це повідомляє «Кримська солідарність» із посиланням на батька політв'язня Сервера Сулейманова.

«Я дізнався про те, що Руслан у психіатричній лікарні, коли прийшов у СІЗО-1 Сімферополя, щоб зробити передачу двом своїм синам — Ескендерові та Русланові. Вони обидва арештовані, утримуються в одному ізоляторі. Але для Руслана у мене не прийняли передачу, сказали, що його на місяць відправили на судово-психіатричну експертизу», — розповів Сервер Сулейманов.

Нагадаємо, «Верховний суд» Криму раніше продовжив термін тримання під вартою на 3 місяці фігурантам «справи про так званий тероризм» (друга сімферопольська група). Зокрема, кримськотатарський політв’язень Руслан Сулейманов залишиться у СІЗО до 15 вересня 2020 року.

Як повідомляв ATR.ua, в результаті облави ФСБ на кримських татар у Криму 27 березня 2019 року були затримані 20 осіб за підозрою у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір» (заборонена в РФ). 28 березня стало відомо про затримання у Ростові-на-Дону ще трьох кримських татар, в чиїх будинках на півострові окупанти напередодні провели обшуки. Пізніше «Київський райсуд» Сімферополя заарештував усіх 23 кримських татар. Згодом деяких фігурантів «справи» незаконно етапували до Росії.