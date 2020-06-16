Защита гражданского журналиста, блогера Наримана Мемедеминова из аннексированного Крыма повторно подала ходатайство об его условно-досрочном освобождении.

Об этом «Крымской солидарности» сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«По территориальной подсудности это ходатайство теперь будет рассматривать Багаевский районный суд Ростовской области. Первое ходатайство мы подали в Кировский районный суд, но суд не успел рассмотреть наше обращение по существу, поскольку Наримана Мемедеминова почти одновременно с этим этапировали в колонию-поселение из изолятора в Ростове-на-Дону. Мы добиваемся досрочного освобождения Наримана Мемедеминова, потому что по закону он имеет такое право», – прокомментировал адвокат Курбединов.

Ранее стало известно, что Мемедеминова доставили в колонию-поселение №8, которая находится в поселке Садковский Ростовской области России.

В октябре 2019 года суд приговорил Мемедеминова к двум с половиной годам заключения в колонии-поселении. Защита Мемедеминова заявила о намерении подавать иск в Европейский суд по правам человека.

Ряд украинских правозащитных и медийных организаций призвали международные организации и правительства стран Евросоюза, США, Канады, Японии потребовать от России освобождения Мемедеминова.

Военный апелляционный суд Власихи Московской области 14 мая оставил в силе приговор крымскому блогеру, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.

МИД Украины выразило протест в связи с решением российского апелляционного суда.